خضريان يتصدر بطولة المصنفين بالعلامة الكاملة

الشارقة (الاتحاد)







يسدل الستار مساء غدٍ على منافسات بطولتي صيف الشارقة للمصنفين الدوليين تحت 1500 والبطولة الدولية المفتوحة لجميع الفئات والأعمار، واللتين نظمهما نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة 165 لاعباً ولاعبة يمثلون 21 دولة، يتنافسون على جوائز البطولة البالغة 20 ألف درهم، من بينهم 13 لاعباً ولاعبة من أصحاب الألقاب الدولية.



وانفرد الدولي الأرميني إدوارد هاكوبيان بصدارة بطولة صيف الشارقة الدولية المفتوحة حتى نهاية الجولة السادسة والتي افتتحها عبد العزيز الخوري نائب رئيس اتحاد الشطرنج، واللاعب الدولي طلال الزعابي، وجاءت صدارة هاكوبيان برصيد 5.5 نقطة، بواقع 5 مباريات فوز وتعادل وحيد، وكان الأرميني الشاب قد حقق فوزه في الجولة السادسة على حساب الدولي السوري عبد القادر ريس والذي يأتي بالمركز الثاني برصيد خمس نقاط، بينما يحلّ الفلبيني المخضرم أنطونيو مولينا بالمركز الثالث، وجاء بالمركز الرابع المصري الدولي رامز سمير، وبالمركز الخامس مواطنه الدولي أشرف رمضان، وجميعهم بنفس القدر من النقاط وهو خمس نقاط من أصل ست جولات، وبرصيد أربع نقاط ونصف يحتل الفلبيني فرانسيس إيروين المركز السادس.

وشهدت الجولة السادسة، فوز الفلبيني الدولي أنطونيو مولينا على الناشئ عمران الحوسني لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، كما فاز المصري أشرف رمضان على الهندي ساسي كومار، بينما انتهى لقاء الإثارة بين الدولي السوري محمد رافع والمخضرم الفلبيني سان خوان دينيس بالتعادل، كما تعادلت الأستاذة الدولية عائشة الزرعوني لاعبة المنتخب الوطني ونادي فتيات الشارقة للشطرنج والثقافة، مع الفلسطيني المخضرم خليل حوسة، وتعادل لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج سعيد الطاهر مع لاعب نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة أحمد راشد الحفيتي.



وحقق الناشئ الموهوب خالد طارق الطاهر لاعب نادي الشارقة، حامل ذهبية آسيا الغربية تحت 10 سنوات فوزاً مستحقاً على الهندي المخضرم كومار فاسانت في مباراة استمرت لأكثر من أربع ساعات استطاع من خلالها الطاهر حسم المباراة في ثوانيها الأخيرة بعد جملة من النقلات التكتيكية الرائعة.

كما يلتقي على الطاولة السادسة، الأستاذ الاتحادي اللبناني عبدو سوموف مع الدولي السوري محمد رافع، وعلى الطاولة السابعة يلتقي الدولي سلطان الدرمكي لاعب نادي أبوظبي مع الدولي الهندي سانتوش، وعلى الطاولة الثامنة يلتقي أستاذ الاتحاد الدولي مايد الراشدي لاعب نادي العين مع الدولي السوري عزّ الدّين الكور، وعلى الطاولة التاسعة يلتقي الناشئ سيف أحمد الزرعوني لاعب نادي الشارقة مع المخضرم الفلسطيني خليل حوسة، وعلى الطاولة العاشرة يلتقي الدولي العراقي ضياء الصندوق مع الدولي الهندي ساسي كومار.



في الوقت نفسه، أسفرت نتائج الجولة السادسة من بطولة المصنفين تحت 1500 عن انفراد الأميركي الشاب محمد خضريان برصيد 6 نقاط كاملة من دون أي خسارة، وكان محمد قد حقق فوزه السادس عن جدارة واستحقاق على حساب الدولي الهندي أميت سالفي، ويحل بالمركز الثاني الفلسطيني الواعد راجي صايل برصيد خمس نقاط ونصف، بينما يتساوى على المركز السابع سبعة لاعبين برصيد خمس نقاط وهم الهندي أميت سالفي والإماراتي سعيد عمر، والهندي هاري هاران، ولاعب الاتحاد الدولي إسماعيل باسيل، والهندي كومار أفيل، والأرميني سيرجي هاكوبيان، والفلسطيني رائد الصفدي.