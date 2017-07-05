تنسيق لسباقات الهجن بسويحان

أبوظبي (وام)

أكدت لجنة ملاك الإبل بسويحان، التابعة لنادي تراث الإمارات، أهمية تنفيذ المهام والأهداف المنوطة بها، بما ينسجم مع رؤية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، بجعل هذه الرياضة مستدامة، والعمل على تنميتها وتطويرها.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الأول للجنة الذي عقد أمس الأول، تنفيذاً لتوجيهات سموه، وناقش المجتمعون جملة من المسائل والمقترحات ذات الصلة، ومن ذلك فعاليات مهرجان النخبة للإبل الأصايل، الذي يقام في سويحان تحت مظلة النادي، وما شهده من تطور على مستوى الإدارة والتنظيم والتغطية الإعلامية وزيادة نسبة الإقبال والمشاركة.