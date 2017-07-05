«فولفو» تتوسع في استخدام المحركات الكهربائية

برلين (د ب أ)

أعلنت شركة صناعة السيارات السويدية «فولفو»، أمس، اعتزامها التخلي تدريجياً عن استخدام محركات الاحتراق الداخلي التقليدية والتوسع في استخدام المحركات الكهربائية في سياراتها.

وقال هاكان صامويلسن الرئيس التنفيذي للشركة في بيان، إن «هذا الإعلان يمثل نهاية لعصر السيارة المعتمدة على محرك الاحتراق الداخلي فقط». ويمثل هذا الإعلان أكبر تحرك في صناعة السيارات العالمية نحو الاعتماد الكامل على المحركات الكهربائية.

وقال صامويلسن في البيان «هذا يعني أنه لن تكون هناك في المستقبل سيارة فولفو لا تحتوي على محرك كهربائي، مع التراجع التدريجي للسيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي فقط لصالح السيارات التي تعمل بهذه المحركات إلى جانب المحرك الكهربائي». وتعتزم «فولفو» إنتاج 5 طرز سيارات كهربائية خلال الفترة من 2019 إلى 2021.

وهذه السيارات ستكون متاحة، إلى جانب عدد من السيارات الهجين التي تنتجها الشركة وتعمل بمحرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي في ذات الوقت.

وأشار صامويلسن إلى أن هذا التحرك يأتي استجابة لزيادة الطلب على السيارات الكهربائية. وتستهدف «فولفو» بيع مليون سيارة كهربائية سنوياً.