المدينة العالمية للخدمات الإنسانية تعيد هيكلة أعمالها لمواكبة زيادة الطلب على الخدمات

دبي (وام)

أعلنت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية عن خططها لإعادة هيكلة أعمالها استجابة للزيادة الكبيرة في الطلب على خدماتها خلال الآونة الأخيرة، وذلك تزامناً مع اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لخطة توسعة المدينة بإضافة 300 ألف قدم مربع ليتضاعف بذلك حجم مستودعات المدينة إلى ثلاثة أضعاف حجمها الحالي.

ومن المنتظر أن يشكل الهيكل الجديد للمدينة إطاراً يسهم في تعزيز فعالية أعمالها وقدرتها على مواكبة الطلب المتزايد من قبل شركائها من المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في مجال الإغاثة والبالغ عددهم تسع منظمات تابعة للأمم المتحدة و50 من الهيئات غير الحكومية والشركات والمؤسسات العاملة في مجال تقديم المعونات.

وأوضحت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، رئيسة مجلس إدارة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، أن عملية إعادة هيكلة المدينة تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث قامت سموها بالتعاون مع مجلس إدارة المدينة ببحث التوسع من أجل دعم عمليات المدينة وتسريع عملية توجيه المعونات والمساعدات الإنسانية وتحسين إدارة عمليات الإغاثة وتوجيهها إلى المناطق المنكوبة والأكثر حاجة إلى العون.

وقد باشرت الإدارة العليا للمدينة على الفور مراجعة التنظيم الداخلي وقامت بتكليف لجنة تنفيذية لمباشرة أعمال المدينة لحين الانتهاء من تعيين مدير تنفيذي جديد لها، في الوقت الذي غادر فيه عدد من أعضاء فريق العمل بكل الشكر والتقدير مواقعه بين الفريق، وكان لإسهاماتهم خلال الفترة الماضية كبير الأثر في دعم أعمال المدينة، ما استوجب تقديم كل الشكر والعرفان لهم، مع خالص الأمنيات بالتوفيق في مشاريعهم المستقبلية.