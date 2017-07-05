الذهب يتراجع بفعل ارتفاع الدولار وزيادة العائد على السندات الأميركية

لندن (رويترز)

انخفضت أسعار الذهب أمس بفعل ارتفاع الدولار وزيادة العائد على السندات الأميركية في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والذي سيلقي الضوء على وتيرة زيادة أسعار الفائدة الأميركية.

وتسبب إطلاق كوريا الشمالية صاروخا في ارتفاع الذهب لفترة وجيزة. وينظر إلى المعدن النفيس على أنه ملاذ آمن في أوقات الضبابية. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى ويزيد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبحلول الساعة 0958 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1220.30 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو مستوى يقل عن الأدنى في سبعة أسابيع والذي بلغ 1218.31 دولار للأوقية الاثنين. واستقر الذهب في العقود الأميركية الآجلة عند 1219.70 دولار للأوقية.

وسجل العائد على السندات الأميركية ارتفاعا حادا في الأسابيع الأخيرة في الوقت الذي لمح فيه عدد من البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية بينما يبدو أن مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي غير عابئين بضعف البيانات الاقتصادية وانخفاض التضخم.