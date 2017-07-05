«خليفة لتطوير المشاريع» يتلقى المشاركات في مسابقة «رواد القصر» العالمية

أبوظبي(وام)

أعلن «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» فتح باب التسجيل في الدورة الأولى للمسابقة العالمية للمشاريع الرائدة والمبتكرة «رواد القصر». والمسابقة هي النسخة الإماراتية لمسابقة عالمية أطلقها الأمير أندرو دوق يورك في المملكة المتحدة عام 2014، وتهدف إلى تمكين المتأهلين من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع المبتكرة من عرض مشاريعهم واحتياجاتها، سواء كانت مالية أو تسويقية أو إدارية أو تطويرية وغيرها، أمام نخبة من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لشركات مرموقة في قصر سانت جيمس في المملكة المتحدة، ليحظوا بفرصة للدعم وتطوير مشاريعهم.

ودعا حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، جميع رواد الأعمال المواطنين أصحاب الأفكار والمشاريع الابتكارية والخلاقة للمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة لتطوير رؤاهم وأفكارهم وتمكنهم من تحقيق أحلامهم الاستثمارية القائمة على التقنية، حيث يتم استقبال الترشيحات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمسابقة/&rlm/&rlm http:/&rlm/&rlmpitchatpalaceuae.com/&rlmar/&rlm/&rlm. وأضاف أن المشاركة في هذه المسابقة ستمكن رواد الأعمال من تطوير مشاريعهم ودخول الأسواق العالمية من خلال شبكة العلاقات التي توفرها لهم المسابقة، متمنياً النجاح والتميز لجميع المشاركين.

وأشار إلى أن صندوق خليفة اتخذ الإجراءات اللازمة كافة لإنجاح المسابقة في دورتها الأولى في أبوظبي، متوقعاً أن تلاقي إقبالاً كبيراً من رواد الأعمال في الدولة.

وأوضح النويس أن الصندوق والقائمين على المسابقة سيصنفون الطلبات والترشيحات للمشاريع الابتكارية المميزة وفقاً لاحتياجاتها لتخضع للتقييم الأولي، مضيفاً أنه سيتم تنظيم دورة تدريبية متقدمة للمتأهلين من أصحاب المشاريع بالتعاون بين «صندوق خليفة» و«مكتب دوق يورك» ليتم بعد ذلك بدء المنافسات للتأهل النهائي.

وقال: إن آخر موعد لاستلام طلبات الترشيح للمشاريع سيكون 20 أغسطس المقبل، ومن ثم سينظم الصندوق دورتين تأهيليتين خلال سبتمبر في جامعة خليفة في أبوظبي وفي مركز شراع في الشارقة، قبل أن يتم تنظيم المعسكر التدريبي في أبوظبي نهاية سبتمبر، فيما سيتم تنظيم الحفل الختامي في قصر الإمارات وإعلان الفائزين خلال شهر أكتوبر المقبل. وأوضح أن المتأهلين سيعرضون مشاريعهم في «قصر سانت جيمس» في المملكة المتحدة مع مجموعة من رواد الأعمال من مختلف دول العالم، حيث سيتواصلون مع عدد من الخبراء والمستشارين وسيتلقون النصائح والدعم في مجالات مختلفة.

وأكد النويس أن مثل هذه المسابقات النوعية من شأنها أن تساهم في تعزيز إمكانيات وقدرات رائد العمل وتتيح له فرصة الاستفادة من الخبرات العالمية المرموقة في مختلف المجالات.