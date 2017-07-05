«تنظيم الاتصالات»: إطلاق باقات وبيانات ذكية لكبار السن

أبوظبي(الاتحاد)
أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بالتعاون مع «اتصالات» و«دو» أمس، عن تقديم باقات بيانات واتصال هاتفية خاصة بكبار السن من مواطني الدولة.
وتنسجم هذه المبادرة في أهدافها مع مبادرة «بطاقة مسرة» التي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع الرامية إلى تلبية احتياجات ومتطلبات كبار السن، تقديراً لدورهم في المجتمع، فهم القدوة والخير، ودعاة الحفاظ على التقاليد والموروث الأصيل.
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وتتراوح سعة باقات البيانات بدءاً من 1 جيجابايت ووصولاً إلى 100جيجابايت، مما سيتيح لهم البقاء على تواصل مع عائلاتهم وأحبائهم ويمكّنهم في نفس الوقت من مواكبة العصر الرقمي.
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