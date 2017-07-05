«تنظيم الاتصالات»: إطلاق باقات وبيانات ذكية لكبار السن

أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بالتعاون مع «اتصالات» و«دو» أمس، عن تقديم باقات بيانات واتصال هاتفية خاصة بكبار السن من مواطني الدولة.

وتنسجم هذه المبادرة في أهدافها مع مبادرة «بطاقة مسرة» التي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع الرامية إلى تلبية احتياجات ومتطلبات كبار السن، تقديراً لدورهم في المجتمع، فهم القدوة والخير، ودعاة الحفاظ على التقاليد والموروث الأصيل.

وفي إطار هذه المبادرة، سيحظى كبار السن الحاملين لبطاقة «مسرة» بجملة من الميّزات النوعية على مستوى الأسعار، وسرعة الخدمة، وجودة إنجاز التعاملات، حيث سيحصلون على حسم بنسبة 50% على باقات البيانات بنظامي الفاتورة الشهرية والدفع المقدم من «اتصالات».

وتتراوح سعة باقات البيانات بدءاً من 1 جيجابايت ووصولاً إلى 100جيجابايت، مما سيتيح لهم البقاء على تواصل مع عائلاتهم وأحبائهم ويمكّنهم في نفس الوقت من مواكبة العصر الرقمي.