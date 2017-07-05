  • الخميس 12 شوال 1438هـ - 06 يوليو 2017م
  11:51    النفط يرتفع مع تراجع مخزونات أميركا         12:27     زلزال بقوة 6,9 درجات يضرب وسط الفيليبين        12:36     السيطرة على حريق بمشروع توسعة مركز تسوق في الكويت    

«تنظيم الاتصالات»: إطلاق باقات وبيانات ذكية لكبار السن
حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 06 يوليو 2017

أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بالتعاون مع «اتصالات» و«دو» أمس، عن تقديم باقات بيانات واتصال هاتفية خاصة بكبار السن من مواطني الدولة.

وتنسجم هذه المبادرة في أهدافها مع مبادرة «بطاقة مسرة» التي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع الرامية إلى تلبية احتياجات ومتطلبات كبار السن، تقديراً لدورهم في المجتمع، فهم القدوة والخير، ودعاة الحفاظ على التقاليد والموروث الأصيل.

وفي إطار هذه المبادرة، سيحظى كبار السن الحاملين لبطاقة «مسرة» بجملة من الميّزات النوعية على مستوى الأسعار، وسرعة الخدمة، وجودة إنجاز التعاملات، حيث سيحصلون على حسم بنسبة 50% على باقات البيانات بنظامي الفاتورة الشهرية والدفع المقدم من «اتصالات».

وتتراوح سعة باقات البيانات بدءاً من 1 جيجابايت ووصولاً إلى 100جيجابايت، مما سيتيح لهم البقاء على تواصل مع عائلاتهم وأحبائهم ويمكّنهم في نفس الوقت من مواكبة العصر الرقمي.

كما سيحظون بتسهيلات حصرية في خدمة العملاء تتمثل في منحهم الأولوية في الحصول على الخدمة في مراكز أعمال «اتصالات»، والأولوية في الرد على المكالمات الواردة إلى مراكز الاتصال التابعة لشركة «اتصالات»، حيث سيتم تحويل مكالماتهم بشكل تلقائي إلى خطوط الخدمة السريعة «Emarati Gold»، ليتم الرد عليها من قبل طاقم متفرغ ومؤهل لتقديم الاهتمام الفوري والفعال وفقاً لمتطلباتهم الفردية. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 