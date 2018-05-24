بومبيو: الأوروبيون «لم يفعلوا شيئاً» ضد الصواريخ الإيرانية

واشنطن (أ ف ب)

اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو البلدان الأوروبية أمس بأنها لم «تفعل شيئا» رغم وعودها من أجل التصدي للبرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية. وأعلن بومبيو أمام لجنة برلمانية «قال لنا الأوروبيون، وهذا صحيح، إنهم مستعدون للقيام بشيء ما في موضوع الصواريخ، وخلال ثلاث سنوات، لم يفعلوا شيئا، لا شيء».

وبالطريقة نفسها أضاف «تحدثوا عن إيجاد حلول للإرهاب» الذي تتهم واشنطن طهران بأنها أحد أبرز داعميه على صعيد الدول، من دون التوصل إلى شيء.

وقد أعلن ترامب في الثامن من مايو انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق 2015 حول النووي الإيراني.

وحتى النهاية، أجرت البلدان الأوروبية الموقعة هذا النص مع إيران (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة)، مفاوضات مع الإدارة الأميركية لإيجاد حلول لهواجسها: فترة ما بعد 2025، عندما تنتهي بعض القيود على الأنشطة النووية الإيرانية، والصواريخ الإيرانية، ودور طهران الذي يعتبر «مزعزعاً» للاستقرار في الشرق الأوسط.

ويقول عدد كبير من الدبلوماسيين الأوروبيين، وبعض المسؤولين الأميركيين أيضاً، إن هذه المفاوضات أتاحت إحراز كثير من التقدم، وهي على وشك التوصل إلى نتيجة. إلا أن بومبيو نفى ذلك أمس.

وقال «لم نتمكن أبداً من التوصل إلى اتفاق». وأضاف «ليس هناك أي مؤشر إلى أن الأوروبيين ينوون فعلًا الموافقة» على هذه النقاط.