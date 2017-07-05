مصطفى الفردان عاشق اللؤلؤ... سفير ترويج التراث

حسام عبدالنبي (دبي)

المئات من رواد الأعمال ورؤساء الشركات في قطاع السياحة العالمي يستمعون إلى رجل الأعمال الإماراتي مصطفى الفردان، أصبح مشهداً مألوفاً في دورات معرض سوق السفر العالمي، حيث يحرص مصطفى الفردان، المدير العام لمجموعة الفردان العقارية، والمدير العام لشركة «فايف دايمنز» لتجارة اللؤلؤ والمجوهرات، على المشاركة في المعارض الدولية من أجل الترويج لتراث الإمارات في الغوص وتجارة اللؤلؤ الطبيعي، خاصة في إمارة أبوظبي التي كانت تستحوذ على 70% من عمليات الغوص في منطقة الخليج، من أجل استخراج اللؤلؤ الطبيعي، وتحديداً في جزيرة دلما.

وعلى الرغم من أن «الفردان» يعد من رجال الأعمال المعروفين، فإن عشقه وهيامه بتاريخ دولة الإمارات في الغوص جعله ينشئ متحفاً أو «مجلساً» في منزلة لتوثيق مهنة الغوص وتجارة اللؤلؤ وحياة البحر، حيث يعرض فيه أدوات الغوص القديمة ونماذج من المحار والصدف والسلال والتحف والمباخر والحبال ومعدات الغوص والأنتيكات الموجودة فيه، إلى جانب كتيبات عن التراث الإماراتي في هذا المجال للشباب الإماراتي والباحثين.

وأصبح مجلس «الفردان» في منطقة أم سقيم في دبي مرادفاً لكل الفنون الخاصة بالغوص واستخراج اللؤلؤ الطبيعي، حيث يستقبل فيه الزوار كل يوم أربعاء ويجتمع فيه الأدباء والشعراء من أجل استعراض الأشعار والأغاني والأهازيج وذكريات الأجداد الخاصة بالغوص.

ترعرع مصطفى الفردان، وسط عائلة تمتهن تجارة اللؤلؤ الطبيعي لمدة زادت عن 300 عام، ويعد من الجيل السادس في العائلة التي تعمل في مهنة الأجداد والتي تطورت بمرور السنوات من تجارة اللؤلؤ فقط إلى تجارة اللؤلؤ والمجوهرات والذهب والساعات، ولكن مصطفى، اختار أن يطور عملة بما يتناسب مع حبه للتراث، حيث يعرض في شركة «فايف دايمنز» المجوهرات والمشغولات الذهبية ذات الصياغة القديمة والتي تحمل تصاميم مستوحاة من التراث.