«دبي للعقارات» تطلق وحدات إضافية في «أرابيلا تاون هاوس 3»

دبي (الاتحاد)







طرحت «دبي للعقارات»، وحدات إضافية في النسخة الثالثة من مشروع «أرابيلا تاون هاوس» (أرابيلا 3). وتعد هذه الخطوة قراراً استراتيجياً جاء نتيجة الطلب المرتفع، إذ يتيح المشروع للمشترين والمستثمرين الآن فرصة أخرى لامتلاك العقارات في أحد أكثر مشاريع التطوير العقاري الرائجة ضمن مجمع مدن في منطقة دبي لاند.



وواصل مشروع «أرابيلا 3» تحقيق نجاحات متتالية عقب إطلاق المبيعات في شهر أبريل 2017، وذلك بعد الاستجابة الكبيرة من السوق لمشروعي «أرابيلا 1» و«أرابيلا 2» اللذين تم الكشف عنهما في العام 2016، حسب بيان أمس. ولتسليط الضوء على الشعبية المتنامية التي تحظى بها شقق التاون هاوس في القطاع العقاري، عزت شركة «كور سافيلز» المتخصصة في الدراسات العقارية ازدياد رواج هذه الشقق بين أوساط العائلات الشابة وجيل الألفية والمشترين لأول مرة إلى المساحات الفاخرة والمفتوحة التي توفرها، وراحة السكن وأسلوب الحياة العصري.

وقال مسعود العور، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في دبي للعقارات: «لقد دفعتنا الشعبية الكبيرة التي تحظى بها مشاريع أرابيلا إلى إطلاق وحدات إضافية في السوق. ويسعدنا أن نوفر للمشترين محفظة متنامية من المشاريع المميزة والمستقبلية التي تستهدف مالكي المنازل والمستثمرين ممن يتطلعون إلى الحصول على قيمة استثنائية وأسلوب حياة لا مثيل له».