31 مايو آخر يوم لتسلم الطعون بالانتخابات العراقية



تاريخ النشر: الجمعة 25 مايو 2018 بغداد (وكالات) أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أمس، أن نهاية مايو الحالي سيكون «آخر موعد» لتسلم الطعون من القوائم المعترضة على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 الشهر نفسه. وذكر بيان للمفوضية أمس، أنه «من أجل استكمال إجراءاتها والتي تتعلق بنتائج الاقتراع، ووفق تلك الإجراءات القانونية، فقد بدأت المفوضية بتسلم الطعون الخاصة بالقوائم الانتخابية المشاركة في يوم التصويت نفسه، وكذلك المرشحون قبل أيام مضت وستنتهي مدة تسلم الطعون بنهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 31 مايو 2018». وأضاف البيان أن «المفوضية قد باشرت بنشر قوائم للمرشحين الفائزين وغير الفائزين وعدد المقاعد للقوائم الانتخابية الفائزة في مجلس النواب وذلك في صحف (الصباح الجديد)، و(البينة الجديدة) و(جريدة الزوراء) وبإمكان الجهات المتضررة من النتائج، سواء أكانت قوائم انتخابية أو مرشحين، تقديم اعتراضاتهم أمام الهيئة القضائية الانتخابية في محكمة التمييز الاتحادية».