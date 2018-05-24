عُمان تغلق مطار صلالة تحسباً للإعصار المداري

مسقط (وكالات)

رفعت السلطات العمانية تصنيف إعصار «موكانو» المداري من الدرجة الأولى إلى الثانية، وكثفت الاستعدادات على مستوى كافة الهيئات الحكومية قبل ان يضرب الإعصار عمان اليوم الجمعة.

وأعلن التلفزيون العماني ان سلاح الجو قام بإخلاء جزر الحلانيات في نطاق محافظة ظفار الجنوبية من سكانها الذين تقدر أعدادهم بالمئات من مواطنين أو مقيمين، إلى مناطق آمنة. كما تم الإعلان عن توفير أماكن مناسبة ومجهزة للإيواء لمن يتم إجلاؤهم في مختلف ولايات محافظة ظفار.

وتم إخلاء مستشفى السلطان قابوس في صلالة عاصمة ظفار، من المرضى ونقلهم إلى مستشفيات أخرى.

ويتوقع ان يضرب الإعصار بشدة صلالة في الساعات المقبلة.