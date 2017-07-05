«سيد قطب» الألفية الثالثة القرضاوي.. حامل أختام العنف



تاريخ النشر: الخميس 06 يوليو 2017 إيهاب الملاح (1) الزمان: 1995 المكان: الدقي، ميدان المساحة، جمعية زهيرة عابدين للأعمال الخيرية الحدث: محاضرة للدكتور يوسف القرضاوي المكان مكتظ عن آخره بالحضور، هي المرة الأولى التي أرى فيها من يطلقون عليه «العلامة القرضاوي» وجهاً لوجه، عمري آنذاك ستة عشر عاماً، لكني في الوقت ذاته كنت قرأت كثيراً من أعماله المشهورة: «الحلال والحرام في الإسلام»، «الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه»، «ثقافة الداعية»، «بينات الحل الإسلامي»، «المبشرات بانتصار الإسلام»، «الإسلام حضارة غد»، «كيف نتعامل مع القرآن»، «كيف نتعامل مع السنة».. وكثير من الكتيبات التي تحمل موقف الإسلام من: المرأة، الفن والغناء، العلم، حقوق الإنسان، الآخر.. إلخ. ... المزيد