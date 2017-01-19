الزياني: ندرس إنشاء كيان خليجي لتنسيق الجهود الإنسانية

الدوحة (وكالات)

كشف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، أن الأمانة العامة تدرس إنشاء كيان خليجي يختص بتنسيق الجهود الإنسانية مع كافة المنظمات الدولية والإقليمية في إطار تطوير العمل الإنساني الخليجي. وقال في تصريح على هامش فعالية «المبادرة الأممية لتكريم قادة العمل الإنساني» التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة أمس الأول، أنه في إطار تطوير العمل الإنساني، وجه قادة دول مجلس التعاون بوضع قانون موحد للعمل التطوعي يجري العمل عليه حالياً عقب مؤتمر العمل التطوعي الذي عقد مؤخراً وصدرت عنه وثيقة للعمل التطوعي الخليجي.

وأكد الزياني أن قادة دول المجلس يوجهون دائماً بدعم الجهود الأممية في مجال العمل الإنساني كما تقام العديد من المؤتمرات في دول المجلس لدعم الأشقاء السوريين واليمنيين وغيرهم في مختلف مناطق العالم. وعبر عن اعتزازه بتكريم قادة العمل الإنساني من دول الخليج العربية في الدوحة برعاية وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، موضحاً أن مهمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «صعبة» وتعبر عن ثقة كبيرة من المجتمع الدولي في الشخصيات الخليجية.

وأشاد الأمين العام بالعمل الكبير الذي قام به المستشار في الديوان الأميري الكويتي رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية عبدالله المعتوق من خلال تواجده الدائم لخدمة العمل الإنساني وتحقيق أهدافه «ولم يتوان في القيام بأي مهمة إنسانية لحوالي 6 سنوات مضت». وعبر الزياني عن سعادته لاختيار أحمد بن محمد المريخي لإكمال مهمة الدكتور المعتوق كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. وأكد حرص دول مجلس التعاون على أداء دورها الأخلاقي والإنساني في دعم ومساندة جهود المجتمع الدولي في تقديم الدعم والعون لكل المحتاجين للمساعدات الإنسانية، وستظل وفية لقيمها ومبادئها الإنسانية الداعية إلى نصرة المحتاجين ومساندتهم.