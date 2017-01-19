نواب بريطانيون ينتقدون سياسة إسرائيل الاستيطانية

لندن (وكالات)

انتقد نواب بريطانيون بشدة أمس، النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة داعين حكومة بلادهم إلى الضغط من أجل رفع المعاناة عن الفلسطينيين.

وقال وزير التنمية الدولية السابق والنائب عن حزب المحافظين الحاكم سير ديزموند سوايني «الحركة الاستيطانية الإسرائيلية تعتقد أن فلسطين حديقة ألعاب تتصرف فيها كيف تشاء». واتهم سوايني حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتغيير سياسة البلاد تجاه النشاط الاستيطاني الإسرائيلي «تملقا» للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وأوضح أن بريطانيا اعترضت على تبني المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية لائحة تؤيد مشروع حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

من جانبها قالت النائبة عن حزب العمال هيلن غوودمن، إن معاناة الفلسطينيين من النشاط الاستيطاني وصلت «حدا غير مسبوق» مشيرة إلى سياسة نهب الأراضي الفلسطينية وتحويلها إلى مشاريع لبناء طرق سريعة ناهيك عن جدار الفصل العنصري.