الاتحاد الأوروبي يفتتح محطة تحلية مياه البحر في غزة

غزة (كونا)

افتتح الاتحاد الأوروبي أمس، أكبر محطة مياه لتحلية مياه البحر جنوب قطاع غزة لتوفير المياه لنحو 75 ألف فلسطيني في المرحلة الأولى بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» وسلطة المياه الفلسطينية ومصلحة مياه الشرب الفلسطينية.

وقالت المفوضية الأوربية في الأراضي الفلسطينية في بيان إن افتتاح محطة تحلية مياه البحر في قطاع غزة يعتبر الأول من نوعه، وسيوفر المياه الصالحة للشرب لنحو 75 ألف فلسطيني بقطاع غزة. وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي استثمر 10 ملايين يورو في مرحلته الأولى للمشروع، وستنتج 6 آلاف متر مكعب من مياه الشرب يوميا سيستفيد منها 75 ألف فلسطيني، من بينهم 35 ألفا في مدينة خان يونس، إلى جانب 40 ألفاً آخرين بمدينة رفح جنوب قطاع غزة .

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي وفر دعماً إضافياً بقيمة 10 ملايين يورو للمرحلة الثانية التي سيتم إنجازها منتصف عام 2019 القادم لتحلية مياه البحر، والتي ستنتج نحو 18 ألف متر مكعب ليصبح مجموع ما توفره في المرحلتين 14 ألف متر مكعب بشكل يومي .

وكان الاتحاد الأوروبي افتتح أمس، مكباً للنفايات الصلبة بمنطقة الفخاري شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، بدعم من الاتحاد والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي بهدف خدمة المناطق الجنوبية التي تشكل 64 بالمئة من المساحة الجغرافية لقطاع غزة، ويسكن فيها 800 ألف شخص.