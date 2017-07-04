100 رياضي في دورة مدربي اللياقة البدنية

دبي (الاتحاد)

افتتح عبدالمحسن فهد الدوسري الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية في الهيئة العامة للشباب والرياضة مساء أمس الأول فعاليات الدورة التدريبية لمدربي اللياقة البدنية تحت إشراف وتنظيم مركز إعداد القادة بالتعاون مع اتحاد بناء الأجسام، وجرت مراسم الافتتاح بحضور ومحمد عبدالرحيم المري الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام والدكتور عبدالرحمن بني ياس مدير عام مركز إعداد القادة.ويشرف على الدورة التي استقطبت قرابة 100 دارس الخبير البرازيلي البروفيسور ماورسيو كامبوس رئيس الاتحاد البرازيلي لبناء الأجسام باعتباره أفضل محاضر دولي على مستوى العالم في هذا المجال.

وتمنى الدوسري التوفيق للدارسين وتحقيق أكبر المكاسب، وأضاف: «مثل هذه الدراسات تعطي لاعبينا ورياضيينا ومدربينا نقلة في التعامل مع العمل الرياضي في المستقبل، وثقتنا كبيرة في أن أبناء الدولة والمقيمين الذين التحقوا بالدورة يستفيدون كثيراً من دورات مركز إعداد القادة الذي يفتح أبوابه للجميع دون قيد أو شرط ولكل الاتحادات والمؤسسات الرياضية للنهل من معينه الذي لا ينضب في تنظيم الدراسات والدورات التأهيلية».

وتابع: فخورون بأن يكون كل الرياضيين الذين يتولون ويقودون دفة العمل الرياضي في مختلف الاتحادات والأندية هم من خريجي مركز إعداد القادة، مشيداً بدور مدير المركز الدكتور عبدالرحمن بني ياس وزملائه في تقديم عمل كبير خلال دورة اللياقة البدنية، وذلك لما له من حضور كبير بلغ 100 دارس.

وقال محمد عبدالرحيم المري الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام سعادتنا كبيرة بالتعاون مع الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ومركز إعداد القادة في تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية التي نتمنى أن تكون مفيدة للدارسين، وقال: «الدورة تضم أفضل الخبراء والمحاضرين المختصين في مجال اللياقة البدنية، والمحاضرون لن يبخلوا بخبراتهم على الدارسين الذين يتطلعون لتحقيق أكبر المكاسب من مثل هذه الدراسات».