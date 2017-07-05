الشطرنج يستعد لـ «آسيوية الصالات» بمعسكر بولندي

دبي (الاتحاد)

تغادر البلاد اليوم بعثة منتخبات الشطرنج متجهة إلى بولندا لإقامة معسكر خارجي بمدينة وارسو، استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا للصالات والألعاب القتالية خلال الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر المقبل في تركمانستان، ويستمر المعسكر حتى 18 يوليو الجاري، ضمن خطة الاتحاد لتجهيز اللاعبين للاستحقاقات المقبلة، ويتضمن المعسكر المشاركة في بطولة ناجدوف الدولية.

يرأس البعثة عبدالعزيز الخوري نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وفوزية عباس المدير المالي للاتحاد، إدارية للوفد، بالإضافة إلى 10 لاعبين الذين وقع عليهم الاختيار ضمن المنتخبات الوطنية، للرجال والناشئين والناشئات، ويغادر الوفد على دفعتين، حيث تضم الدفعة الأولى اليوم لاعبي المنتخب الأول وهم سعيد إسحاق وعثمان موسى وجاسم عبدالرحمن وعمر نعمان، فيما تغادر الدفعة الثانية السبت المقبل، وتضم إبراهيم سلطان وسالم أحمد وعمران الحوسني وعمار السدراني ووديمة حميد ووافية درويش، كما يرافق الوفد الأجهزة الفنية الأستاذ الدولي الكبير البولندي سومو بارتوس مدرب المنتخب الأول، والأستاذ الدولي الكبير الكوبي والتر ارنيسيبيا مدرب منتخب الفتيات.

من ناحية أخرى، غادر الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن البلاد متجهاً إلى سويسرا للمشاركة في الحلقة الثالثة لبطولة العالم للجائزة الكبرى «الجراند بري» التي تنطلق اليوم وتستمر حتى يوم 16 الجاري، ويرافق سالم المدرب أكوبيان وسعود المرزوقي المدير التنفيذي للاتحاد إدارياً.

ويسعى سالم عبدالرحمن لتحسين تصنيفه خلال مشاركته في الجراند بري العالمية، حيث شارك في أول جولتين الأولى بالشارقة وحصد 3.5 نقطة، والثانية في موسكو وحصد نفس الرصيد من النقاط، ويتطلع سالم خلال مشاركته في الجولة الثالثة والأخيرة له في تحقيق نتيجة أفضل، ولن يشارك سالم في الجولة الرابعة التي تستضيفها مدينة بالما دي مايوركا الإسبانية خلال الفترة بين 15 إلى 26 نوفمبر المقبل، نظراً لأن كل لاعب يحق له المشاركة في 3 حلقات فقط.

ويدخل الفتي الذهبي الحلقة الثالثة بمعنويات عالية بعدما دخل قائمة أفضل 20 لاعباً على مستوى العالم في تصنيف الاتحاد الدولي للشطرنج الخاطف، بعدما جاء في المركز التاسع عشر برصيد 2767 نقطة، في حين حافظ على وجوده ضمن قائمة أفضل 100 لاعب في الشطرنج السريعو بعدما احتل المركز 85 برصيد 2662 نقطة.

وأكد حسين خلفان الشامسي، أمين عام الاتحاد، أن معسكر بولندا يمثل عودة جديدة لتجميع لاعبي المنتخبات معاً في مكان واحد من أجل خلق نوع من التآلف والتفاهم بينهم، بالإضافة إلى أن مثل هذه المعسكرات دائماً ما يكون لها مردود فني عالٍ على جميع اللاعبين، مشيراً إلى أن السياسة التي يتبعها الاتحاد في تجهيز المنتخبات الوطنية ستؤتي ثمارها قريباً، خاصة أن جميع اللجان تعمل في نفس الاتجاه، سواء في الجهاز الفني أو بقية اللجان.

وأضاف: «نتطلع لتحقيق مردود جيد على مستوى النتائج في البطولة الآسيوية للصالات في تركمانستان، بل نتطلع إلى ما هو أكبر وهو الحصول على ألقاب دولية جديدة تمنح لاعبينا دفعة معنوية للأمام، ونتمنى أن ينجح سالم في إضافة نقاط جديدة في الجائزة الكبرى؛ لأن مثل هذه البطولات تمثل فرصة ذهبية لا بد من استغلالها بما يخدم مستقبل اللاعب».