مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى والاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين

القدس المحتلة، رام الله (الاتحاد)

اقتحم مستوطنون وطلاب يهود، أمس الخميس، ساحات المسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية الخاصة، ووسط قيود مشددة. وواصلت الشرطة الإسرائيلية سياسة التضييق على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية عند الأبواب بعد تفتيش بعضهم. وحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، فإن 100 مستوطن بينهم 45 طالباً يهودياً اقتحموا ساحات المسجد الأقصى على عدة مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية الخاصة.

وخلال الاقتحام، قدم مرشدون يهود للمستوطنين شروحات عن أسطورة وخرافة «الهيكل» المزعوم، فيما حاول بعضهم أداء طقوس وصلوات تلمودية في باحات المسجد، وخاصة بالقرب من باب الرحمة.

وشيعت جماهيرٌ غفيرة من الفلسطينيين، أمس الخميس، جثمان الشهيد الفتى عدي أبو خليل (15 عاماً)، الذي استشهد، مساء الأربعاء، متأثراً بإصابته برصاص قوات الجيش الإسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، في 15 مايو الجاري، حيث نقل إلى مجمع فلسطين الطبي، ومن ثم جرى تحويله إلى مستشفى النجاح بمدينة نابلس، نظراً لخطورة وضعه الصحي. إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين فلسطينيين من مدينة نابلس وأربعة شباب، بينهم جريح من بلدة عزون شرق قلقيلية كما جرت عمليات دهم في مناطق أخرى من الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية بأن قوة للاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة نابلس خاصة الجبل الشمالي وخلة العامود.. مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعري في رام الله.

وأكد شهود وقوع اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال بالقرب من حاجز النفق في مدينة بيت جالا.. فيما صادر الاحتلال تسجيلات كاميرات المراقبة للمواطنين قرب الجمعية العربية في بيت جالا غرب بيت لحم.