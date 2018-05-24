مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى والاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين

القدس المحتلة، رام الله (الاتحاد)
اقتحم مستوطنون وطلاب يهود، أمس الخميس، ساحات المسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية الخاصة، ووسط قيود مشددة. وواصلت الشرطة الإسرائيلية سياسة التضييق على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية عند الأبواب بعد تفتيش بعضهم. وحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، فإن 100 مستوطن بينهم 45 طالباً يهودياً اقتحموا ساحات المسجد الأقصى على عدة مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية الخاصة.
وخلال الاقتحام، قدم مرشدون يهود للمستوطنين شروحات عن أسطورة وخرافة «الهيكل» المزعوم، فيما حاول بعضهم أداء طقوس وصلوات تلمودية في باحات المسجد، وخاصة بالقرب من باب الرحمة.
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وأكد شهود وقوع اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال بالقرب من حاجز النفق في مدينة بيت جالا.. فيما صادر الاحتلال تسجيلات كاميرات المراقبة للمواطنين قرب الجمعية العربية في بيت جالا غرب بيت لحم.