تلقى اتصالاً من رئيسة وزراء المملكة المتحدة محمد بن زايد وتيريزا ماي يبحثان توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب



تاريخ النشر: الأربعاء 05 يوليو 2017 أبوظبي (وام) تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالاً هاتفياً أمس من تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة. وبحث الجانبان خلال الاتصال تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة. وجرى خلال الاتصال تناول مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكدا أهمية توحيد الجهود المشتركة في مكافحة التطرف والإرهاب. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.