اعتقال 34 متهماً بتهريب البشر في بلغاريا وإسبانيا

لاهاي (د ب أ)

أعلن مسؤولو الشرطة الأوروبية «يوروبول» أمس، أنه تم إلقاء القبض على مجموعة من 34 شخصاً في كل من إسبانيا وبلغاريا لارتباطهم بخلية لتهريب البشر. ويواجه الموقوفون تهما تتعلق بجلب بلغاريات شابات إلى مقاصد سياحية مثل توريمولينوس وماربيلا في جنوبي إسبانيا، حيث يتم إجبارهن على البغاء، وأعلنت اليوروبول أن ضباطها أنقذوا 13 امرأة.

وخلال المداهمات، تمت مصادرة أموال ومخدرات، كما أغلقت السلطات العديد من الحسابات البنكية في إطار العملية وصادرت منازل وسيارات فاخرة. وكانت التحقيقات بدأت عام 2014. ويتم خداع السيدات من أجل الذهاب إلى إسبانيا بوعود بحياة من الرفاهية، وبدلاً من ذلك، يتم ابتزازهن وإجبارهن على البغاء، ويتوقع أيضاً أن النساء كن يقمن بسرقة عملائهن.