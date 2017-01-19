عمان (وكالات)

قال قائد قوات حرس الحدود الأردنية العميد سامي الكفاوين أمس، إن قواته عززت من وجودها على الحدود الشمالية والشمالية الشرقية، تحسباً لفرار مسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي من معاقلهم.

وأضاف الكفاوين في مؤتمر صحفي أنه يتوقع أن يشق بعض مسلحي «داعش» طريقهم إلى الحدود الأردنية، مع اشتداد الضربات ضد عناصر التنظيم في سوريا والعراق. ولفت إلى أن القوات الأردنية تملك تقارير استخباراتية تؤكد احتمال اندلاع موجة نزوح جديدة ودفع للمقاتلين في اتجاه الجنوب السوري.

وأكد أن القوات مستعدة للتعامل مع كافة التهديدات التي قد يشكلها انطلاق معركة تحرير مدينة الرقة السورية من «داعش». وأشار إلى وجود «فارق كبير» في مستوى التهديد على مدار السنوات الثلاث الماضية، موضحاً أنه جرى تخصيص نحو نصف الأفراد والموارد العسكرية الأردنية للحدود مع العراق وسوريا.

ويعتبر هذا الانتشار زيادة حادة عما كان عليه الوضع قبل اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011.