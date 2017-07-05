البرلمان العربي يناقش الاحتلال الإيراني لجزر الإمارات

القاهرة (الاتحاد، وام)

ناقشت اللجان الدائمة للبرلمان العربي قضية الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى»، وذلك في ختام اجتماعاتها أمس، والتي استمرت يومين بمشاركة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي.

ورفعت اللجان تقاريرها ليتم مناقشتها خلال الجلسة السادسة والأخيرة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي المقررعقدها اليوم الأربعاء في مقر الجامعة العربية بالقاهرة.

وركزت مناقشات اللجان على عدد من الموضوعات التي تتعلق بالشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي ومستجدات الوضع السياسي في العالم العربي والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآخر التطورات بشأن القضية الفلسطينية والأمن القومي العربي والجولان العربي السوري المحتل والتطورات الاقتصادية العربية من خلال التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2016 وقضايا حقوق الإنسان خاصة في مناطق الصراع في الوطن العربي ومشروع وثيقة التعليم العالي والبحث العلمي في العالم العربي وتقرير اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد تصور حول مساعدة اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال.

وقال محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي: إن اللجنة بحثت على مدى يومين عدداً من القضايا الهامة في مقدمتها مستجدات القضية الفلسطينية واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث إلى جانب مسألة الجولان العربي السوري المحتل، فضلاً عن مناقشة الجوانب السياسية في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والموقف العربي من العمليات الإرهابية والتأكيد على أن تعريف الإرهاب امتد إلى ما يسمى إرهاب الدول أي الإرهاب الذي ترعاه وتمارسه الدول أو الحكومات وحلفاؤها ووكلاؤها. وأضاف إن اللجنة أكدت أهمية ميثاق الشرف الإعلامي كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، فضلا عن ضرورة الحرص على التضامن العربي في كل ما يقدمه الإعلام العربي للرأي العام في الداخل والخارج وتجنب نشر أو عرض أو إذاعة أو بث ما من شأنه الإساءة إلى التضامن العربي.