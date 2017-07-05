البرلمان العربي يناقش الاحتلال الإيراني لجزر الإمارات

القاهرة (الاتحاد، وام)
ناقشت اللجان الدائمة للبرلمان العربي قضية الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى»، وذلك في ختام اجتماعاتها أمس، والتي استمرت يومين بمشاركة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي.
ورفعت اللجان تقاريرها ليتم مناقشتها خلال الجلسة السادسة والأخيرة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي المقررعقدها اليوم الأربعاء في مقر الجامعة العربية بالقاهرة.
وركزت مناقشات اللجان على عدد من الموضوعات التي تتعلق بالشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي ومستجدات الوضع السياسي في العالم العربي والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآخر التطورات بشأن القضية الفلسطينية والأمن القومي العربي والجولان العربي السوري المحتل والتطورات الاقتصادية العربية من خلال التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2016 وقضايا حقوق الإنسان خاصة في مناطق الصراع في الوطن العربي ومشروع وثيقة التعليم العالي والبحث العلمي في العالم العربي وتقرير اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد تصور حول مساعدة اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال.
وقال محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي: إن اللجنة بحثت على مدى يومين عدداً من القضايا الهامة في مقدمتها مستجدات القضية الفلسطينية واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث إلى جانب مسألة الجولان العربي السوري المحتل، فضلاً عن مناقشة الجوانب السياسية في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والموقف العربي من العمليات الإرهابية والتأكيد على أن تعريف الإرهاب امتد إلى ما يسمى إرهاب الدول أي الإرهاب الذي ترعاه وتمارسه الدول أو الحكومات وحلفاؤها ووكلاؤها. وأضاف إن اللجنة أكدت أهمية ميثاق الشرف الإعلامي كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، فضلا عن ضرورة الحرص على التضامن العربي في كل ما يقدمه الإعلام العربي للرأي العام في الداخل والخارج وتجنب نشر أو عرض أو إذاعة أو بث ما من شأنه الإساءة إلى التضامن العربي.
من جانبها قالت عائشة سالم بن سمنوه عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب إن اللجنة ناقشت تقريرا حول سياسات التعليم العالي والبحث العلمي بالدول العربية. موضحة أن اللجنة اعتمدت استراتيجية البحث العلمي التي أقرتها الجامعة العربية في القمة العربية التي عقدت في الأردن. وأشارت إلى أن اللجنة استعرضت أيضا التحضيرات الجارية للمؤتمر الخاص بالتعليم العالي والمقرر مطلع العام المقبل. موضحة أنه سيتناول بالنقاش 10 محاور حول جودة التعليم وتصنيف الجامعات العربية وكيفية استقطاب العقول العربية ودعمها بالأبحاث والفكر. ولفتت إلى أن دولة الإمارات قدمت ورقة عمل حول التعليم العالي والتحديات التي تواجهه بالمنطقة والتي من أبرزها عدم وجود هيكلة واضحة أو استراتيجية للتعليم العالي. بدوره أوضح خالد علي بن زايد الفلاسي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية أن اللجنة استكملت مناقشاتها ومقترحاتها حول مشروع القانون العربي الاسترشادي للاستثمار المعد من قبل وزراء العدل العرب. واستعرضت تقريرا حول متابعة مستجدات إعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومواقف التنفيذ في الدول العربية وسبل تسريع وتيرة التنفيذ لبرنامجها التنفيذي ومحكمة الاستثمار العربية والتكامل الاقتصادي العربي. ولفت إلى أن اللجنة بحثت أيضا سبل تعزيز التعاون مع الجامعة العربية للدفع بملف التعاون في مجالات الاستثمار والتكامل الاقتصادي العربي وناقشت التقرير المالي الخاص بالبرلمان والموازنة. ... المزيد