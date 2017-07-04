الاحتلال يعتزم هدم منازل شهداء رام الله

عبد الرحيم حسين، علاء مشهراوي (رام الله، غزة)

أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عزمها على هدم 3 منازل، في قريتي دير أبو مشعل وسلواد، في رام الله. وأفادت مصادر محلية في رام الله بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية دير أبو مشعل شمال غرب المدينة، وداهمت منزلي شهيدين، وسلمت ذويهما قراراً بهدم منزليهما، بزعم تنفيذهما عملية قرب باب العامود بالقدس المحتلة في السادس عشر من الشهر الماضي، التي قتلت فيها مجندة إسرائيلية.

وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، منزل عائلة الأسير مالك أحمد حامد في سلواد شرق رام الله، وسلمتها قراراً بهدم المنزل، بحجة تنفيذه عملية دهس وقعت في شهر أبريل الماضي، قرب مستوطنة «عوفرا»، وقتل فيها أحد جنود الاحتلال.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 27 فلسطينياً أمس في الضفة الغربية. وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي: «إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 10 فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، و8 آخرين في محافظة الخليل، و5 في مدينة طولكرم، و4 في جنين ونابلس».

وفي سياق آخر، أحالت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، أمس، 6145 موظفاً من قطاع غزة على التقاعد المبكر.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود: «إن الحكومة شددت خلال اجتماعها على أن هذا الإجراء والإجراءات السابقة أو أي إجراءات أخرى قد تتخذ في هذا الإطار هي إجراءات مؤقتة، ومرتبطة بتخلي حركة حماس عن الانقسام، ووقف خطواتها كافة في هذا الإطار، والتي تقود إلى الانفصال».