الإمارات تواصل جهودها الإغاثية في مختلف المدن اليمنية

عدن (الاتحاد، وام)

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية أمس، اتفاقية إعادة تأهيل وصيانة مبنى المركز الصحي بمنطقة النجدين بمديرية الضليعة بمحافظة حضرموت اليمنية. تأتي هذه الاتفاقية في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية ودعم مشاريع البنية التحتية بالمحافظات اليمنية. ووقع الاتفاقية عبدالله المسافري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت مع شركة شخمر للمقاولات بحضور ثابت عبدالله عمر بامسدود مدير عام الضليعة وعبدالله طالب بافرج الديني مدير الصحة بالمديرية وخالد علي العمودي ممثل الشركة.

وأوضح المسافري أن عملية التوقيع تأتي في إطار استمرار دعم الجانب الصحي والإنساني وتحسين أداء المستشفيات والمراكز الصحية في محافظة حضرموت مؤكدا أن تأهيل وصيانة مركز النجدين الصحي يأتي ضمن الجهود الرامية لتخفيف العبء عن المواطنين اليمنيين في المجالات الصحية والإنسانية ومساعدة الأهالي عبر دعم وتوفير أهم الاحتياجات الطبية في المستشفيات والمراكز الحكومية وإعادة تأهيلها وتوفير الأجهزة الحديثة لها.

ولفت إلى حرص هيئة الهلال الأحمر الإماراتية على تنفيذ مشاريعها الإنسانية في الجوانب الإغاثية والصحية والبنية التحتية في مختلف المحافظات المحررة، ومنها حضرموت عبر حزمة من المشاريع التنموية والخدمية، تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة في مجالات العطاء الإنساني والتكافل الاجتماعي. ونوه المسافري بحرص الهيئة على ترميم وصيانة المبنى وتزويده بالتجهيزات الداخلية وغيرها من المستلزمات ليكون جاهزا لاستقبال المرضى.

وفي السياق، قدمت هيئة الهلال الاماراتية أمس 3 حافلات لدعم نقل الطلاب والطالبات فى جامعة اقليم سبأ بمحافظة مارب وذلك لتمكينهم من متابعة الدراسة بيسر وأمان من خلال الانتقال من المناطق الريفية البعيدة إلى الجامعة.