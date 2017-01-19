الانقلابيون يعرقلون صرف الرواتب

عدن (الاتحاد)

منعت الميليشيات الانقلابية تسليم كشوفات وبيانات موظفي الدولة في المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم إلى إدارة البنك المركزي في عدن من أجل البدء بعملية صرف الرواتب بشكل منتظم.

وأصدرت قوى الانقلاب توجيهات إلى كل المكاتب الوزارية التي يسيطرون عليها في العاصمة والمحافظات الأخرى التي لا تزال تحت سيطرتهم بعدم تسليم بيانات وكشوفات الرواتب الخاصة بموظفيهم إلى أي جهة كانت، في إشارة إلى الحكومة الشرعية التي أكدت التزامها بتسليم الرواتب لكل الموظفين بالدولة حتى الذين ما زالوا يعملوا مع سلطات الانقلاب بشرط أن تتسلم قواعد البيانات من الانقلابيين بصنعاء.