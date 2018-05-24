الكرة الذهبية على محك المواجهة بين رونالدو وصلاح

كييف (أ ف ب)

سيكون نهائي دوري أبطال أوروبا غداً، بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الانجليزي، مواجهة قد تؤدي إلى حسم وجهة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم بين اثنين من المطروحين لنيلها: البرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح.

على صعيد الإنجازات الفردية، تصعب المقارنة بين النجم البرتغالي للنادي الملكي، المتوج بالكرة الذهبية خمس مرات، والمنافس الوحيد للأرجنتيني ليونيل ميسي عليها في العقد الماضي. أما المصري صلاح، فبرز بشكل كبير في موسمه الأول مع ليفربول، واستحوذ على سلسلة ألقاب فردية في الدوري الإنجليزي الممتاز، منها الهداف وأفضل لاعب، ما جعل اسمه يطرح كمنافس لرونالدو وميسي على الكرة الذهبية لهذا الموسم.

ويحتاج صلاح إلى إثبات نفسه على ساحة الألقاب الأوروبية، بقيادة ليفربول إلى لقبه الأول في المسابقة القارية الأم منذ العام 2005. أما رونالدو، فباتت المسابقة أشبه بعلامة مسجلة باسمه، إذ أحرز لقبها مع ريال ثلاث مرات في الأعوام الأربعة الأخيرة (2014، 2016 و2017)، وهو هدافها التاريخي مع 121 هدفاً (منها هدف في الأدوار التمهيدية).

قد يكون من الظلم بحق لاعبي ريال وليفربول حصر المواجهة المرتقبة في النهائي بين رونالدو «33 عاماً» وصلاح «25 عاماً»، نظراً لكم المواهب التي يتمتع بها الفريق الإسباني حامل اللقب في الموسمين الماضيين، بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، والفريق الإنجليزي الذي يشرف عليه الألماني يورجن كلوب.