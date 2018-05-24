الملك «ضحية» البداية الخاطئة

علي معالي(الشارقة)

يُمكن القول إن الملك الشرقاوي عانى كثيرا هذا الموسم، الكثيرون توقعوا انتفاضة قوية للفريق، لكن التأخر في التعاقد مع اللاعبين الأجانب وغيرها من الظروف التي مرت بالفريق أثرت على مسيرته.

شهدت مشاركة الفريق في دوري الخليج العربي لموسم 2017/‏‏2018 العديد من الأرقام اللافتة بداية من احتلال الفريق المركز الـ6 في جدول الترتيب، وتسجيل 26 هدفا في البطولة، ومشاركة 26 لاعباً، وحصول اللاعبين على 53 بطاقة صفراء، وقيام مدرب الفريق بإجراء 60 تبديلاً أثناء مباريات الدوري، وقد أنهى الشارقة مشاركته في المركز السادس برصيد 29 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 5، وخسر 9 مباريات، وقام النادي بتغيير الجهاز الفني للفريق، حيث حل عبدالعزيز العنبري بدلا من البرتغالي بيسيرو مع نهاية الجولة الرابعة، شارك في المباريات 26 لاعباً بعدد مباريات متفاوت، ما بين 20 مباراة لأعلى اللاعبين مشاركة في الدوري وهو مدافع الفريق الحسن صالح يليه كل من ويلتون وسيف راشد ويوسف سعيد بالظهور في 19 مباراة، ثم فاندر بـ 18 مباراة ثم عيسى سانتو بـ17 مباراة، ومحين بـ16 مباراة، بينما ظهر حمد جاسم وخالد الزري في 4 مباريات فقط كأقل ظهور وسط اللاعبين في الدوري ممن شارك في المباريات، في حين لم يشارك الثلاثي عبدالله صنقور وأحمد الزري وبلال يوسف في أي مباراة في الدوري، واقتصرت مشاركاتهم على كأس الخليج العربي وبطولة الرديف، وتضم قائمة الـ 26 لاعبا الثنائي المحترف الذي غادر صفوف الملك في يناير الماضي سيزار بيناريس وريان جيمس. ورغم أن المركز السادس ليس من المراكز التي تليق بالملك الشرقاوي الآن البعض يعتبره إنجازاً، حيث لم يحقق الفريق ذلك الإنجاز منذ موسم 2009/‏‏ 2010.

وأضاف:«احتياجات الفريق هي أمور خاصة بإدارة النادي من حيث سد الاحتياجات في بعض المراكز، بحسب رؤية الجهاز الفني، لكن في كل الأحوال فنحن كلاعبين مطالبون بأن نقدم كل ما لدينا لكي نساهم في عودة الملك لمنصات التتويج، لأن الفريق يستحق ذلك لما قدمه للكرة الإماراتية على مدار سنوات طويلة سابقة، وكذلك لأننا نمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة تحتاج إلى الفوز ببطولة».

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