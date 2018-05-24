كريستوف إلى تحدي سباقات «هامر» في ستافانجر

أبوظبي (الاتحاد)

ينضم بطل العالم ألكسندر كريستوف، من فريق الإمارات للدراجات، إلى تشكيلة الفريق المشارك في سلسلة سباقات «هامر» التي تقام للمرة الأولى في مدينة ستافانجر إلى جانب زميله النرويجي سفين إيريك بيستروم.

ويأمل بيستروم أن يقدم أداء مميزاً يثير الإعجاب على أرض بلاده، إلا أن السباق يمثل دافعاً أكبر بالنسبة إلى كريستوف، حيث يقام في مسقط رأسه. وسينضم إلى الثنائي النرويجي عدد من دراجي فريق الإمارات، بمن فيهم سيموني بيتيلي وأليفييرو ترويا وبشيميسلاف نيميتس. وفي معرض حديثه قبيل السباق، قال كريستوف: أتطلع إلى خوض السباق في مدينة ستافانجر، فهي مدينتي التي أعيش فيها وأتدرب على طرقها بانتظام. يمنحني خوض السباق في المدينة التي يعرفني الناس فيها شخصياً الكثير من الدوافع الإضافية، ما يجعل من هذا السباق مميزاً.وتعد سلسلة سباقات «هامر» ستافانجر الحدث الثاني من سلسلة «هامر»، حيث أقيم السباق الافتتاحي في هولندا عام 2017، وهي جزء من الجولة الأوروبية التي ينظمها الاتحاد الدولي للدراجات، إلا أنها تختلف عن شكل السباقات النموذجية في الجولة العالمية، فبدلاً من النتائج الفردية، تعتمد سلسلة سباقات «هامر» على نتائج الفرق ضد بعضها بعضاً، حيث تتطلع الفرق إلى الفوز في كل تحدٍّ من التحديات الثلاثة التي تشملها البطولة، وهي سباق التسلق، وسباق السرعة، والمطاردة. وسيواجه الدراجون في سباق التسلق تسع دورات ونصف الدورة على مضمار يبلغ طوله 8.5كم، حيث يحرز الدراجون العشرة الأوائل الذين يعبرون خط النهاية نقاطاً لفرقهم، وبذلك يفوز الفريق الذي أحرز أكبر عدد من النقاط. وتنطبق القاعدة نفسها على سباق السرعة، لكن الدراجين سيواجهون مضماراً أطول على مسافة 9.3كم. ويتمثل السباق الأخير بسباق مطاردة لثلاث دورات على مضمار يبلغ طوله 16.2كم، حيث ينطلق أولاً الفريق ذو النقاط الأكبر من السباقين السابقين، ويفوز في سلسلة سباقات «هامر» الفريقُ الذي يعبر رابع دراجيه خط النهاية أولاً.