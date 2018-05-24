«القوى» يختار 12 لاعباً ولاعبة لتحدي «الآسياد»

دبي (الاتحاد)

وقع اختيار اتحاد ألعاب القوى، على 12 لاعباً مرشحاً لتمثيل الدولة في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا، خلال الفترة من 18 أغسطس وحتى الثاني من سبتمبر المقبلين، وحددت اللجنة الفنية خريطة طريق تشمل فترات الإعداد وتتضمن عدة لقاءات خلال المعسكرات، التي يعتزم الاتحاد إقامتها وفق متطلبات المسابقة التي يشارك فيها كل لاعب، بعد وصول الموازنة الخاصة بالإعداد من اللجنة الأولمبية الوطنية.

وضمت قائمة اللاعبين محمد النوبي وعمر جمعة السالفة ونصيب جمعه في سباقات السرعات «100 متر و200 متر عدو»، ومحمد عمر خطيب «المطرقة» وأحمد حسن «دفع الجلة» وسعود الزعابي في مسابقة الجري «800 متر و1500 متر» ومعيوف حسن 800 متر جري، ومبارك المراشدة «5 آلاف و10 آلاف متر جري» ومحمد عباس درويش «الوثب الثلاثي».

أما على صعيد المشاركة النسائية فتم اختيار كل من فاطمة الحوسني في قذف القرص ودفع الجلة، ووداد إبراهيم في إطاحة المطرقة، وعلياء محمد سعيد في سباقي 5 آلاف و10 آلاف متر جري.

وأوضح المستشار أحمد الكمالي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن برنامج الإعداد يضمن تجهيز المنتخب بصورة طيبة، لتحقيق نتائج إيجابية تترجم الاهتمام الذي توليه الدولة للرياضة عامة ولأم الألعاب خاصة، سواء في دورة الألعاب الآسيوية، وكذلك دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو 2020.

وأشار إلى أن الاتحاد يعلق آمالاً عريضة على لاعبيه المشاركين في هاتين الدورتين، وخاصة دورة الألعاب الآسيوية التظاهرة الأكبر في القارة الصفراء، والتي ستحظى بمشاركة نحو 10000 رياضي من الجنسين.

ومن المقرر أن ينخرط 9 من اللاعبين في معسكر خارجي في تركيا، وهم محمد النوبي وعمر جمعة السالفة ومحمد عمر خطيب وأحمد حسن ونصيب جمعة وفاطمة الحوسني ووداد إبراهيم ومحمد عباس ومبارك المراشدة، أما علياء سعيد فهي في معسكر خارجي في مرتفعات إثيوبيا، وسعود الزعابي ومعيوف حسن فيبدآن معسكرهما الدائم بالمغرب.

من ناحية أخرى يشارك منتخبنا في بطولة اتحاد غرب آسيا لألعاب القوى، والمزمع إقامتها في الأردن خلال الفترة من الخامس وحتى التاسع من شهر يوليو المقبل، كبروفة أخيرة وحقيقية قبيل الآسياد.