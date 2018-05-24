الملا يطارد لقب الاستعراض في «مونديال الدراجات المائية»

جاليبولي (الاتحاد)

يستهل اليوم فريق أبوظبي للدراجات المائية مشاركته في الجولة الأولى من بطولة العالم للدراجات المائية، والتي تقام في مدينة جاليبولي الإيطالية، والتي تستمر منافساتها حتى بعد غد، بالمشاركة القوية لراشد الملا بطل فريق أبوظبي ونجم الحركات الاستعراضية وثالث العالم عن الموسم الماضي.

وتعد بطولة العالم للدراجات المائية الأقوى في فئة الجيت سكي، وتحظى بحضور ومشاركة كبيرة من نجوم وأبطال فئات البطولة من مختلف أنحاء العالم، ويتصدر الملا المشاركين في فئة الحركات الاستعراضية، والتي تقام ضمن فئات البطولة المتنوعة، بعدما شارك في آخر جولتين من البطولة فقط في موسم 2018، وتمكن من حصد المركز الثالث على مستوى الترتيب العام للبطولة، ويسعى الملا للفوز والتتويج بلقب البطولة هذا الموسم في فئة الحركات الاستعراضية، خاصة وأنه يشارك من الجولة الأولى، وسيلتزم بالحضور والسباق في جميع جولات البطولة هذا الموسم، والتي ستمتد إلى ست جولات كاملة طيلة موسم 2018.

وحطت بعثة أبوظبي للدراجات المائية رحالها في مدينة جاليبولي الإيطالية، حيث من المنتظر أن تشارك اليوم في مرحلة الفحص الفني للدراجات المشاركة والتسجيل أيضاً في المنافسة بكافة فئات الحدث، وتقام من خلال البطولة ثلاث فئات معتمدة في فئة سكي ديفيجن رجال، وفئة سكي ديفيجن نساء وفئة الفري ستايل أو الحركات الاستعراضية، والجدير بالذكر أن نتائج البطولة يتم إدراجها ضمن التصنيف الخاص بالاتحاد الدولي للرياضات البحرية للمتسابقين، كما أن تصنيف البطولة يعترف أيضا، ويضم نتائج المتسابقين في بطولة الإمارات للدراجات المائية.

من جانبه، أكد سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، على الدور المهم لفريق أبوظبي من ناحية التمثيل والحضور الرياضي في البطولات العالمية والتابعة للاتحاد الدولي للرياضات البحرية، وشدد على أهمية أن يكون للإمارات حضور دائم في هذه البطولات، في سبيل تحقيق المراكز الأولى والألقاب.

يذكر أن فريق أبوظبي للدراجات المائية قد خاض تجربة المشاركة في بطولة العالم للمرة الأولى في الموسم الماضي، وتمكن من إحراز المركز الثالث على العالم في أول حضور له من خلال البطولة.