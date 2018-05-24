عماد النمر (الشارقة)

حجزت فرق الإمبراطور، والبيان، وليدر سبورت، مقاعدهم في دور الثمانية الكِبار، بعد فوزهم بنتائج عريضة في سادس أيام بطولة الشارقة الرمضانية لكرة قدم الصالات، حيث سيواجه الامبراطور فريق ليدر سبورت، بينما يلاقي البيان فريق (إس دي آي) ضمن منافسات الدور ربع النهائي التي تنطلق الأحد المقبل.

وقال عتيق محمد جمعة، مدير إدارة البرامج في قناة الشارقة الرياضية إن البطولة تعكس في حضورها للعام الثالث على التوالي مدى التقدم الذي يشهده الواقع الرياضي في الشارقة والإمارات، حيث إنه ومن خلالها سعينا في القناة لأن نوسع من دائرة انتشار كرة قدم الصالات.

وخلال الأمسية، كرّم عامر الغيثي، مدير الفعاليات في القناة وعدد من ممثلي مؤسسة الشارقة للإعلام وقناة الشارقة الرياضية، فريق الشارقة لكرة السلة بمناسبة حصوله على بطولة الأندية الخليجية لكرة السلة في نسختها الثامنة والثلاثين التي أقيمت في عُمان.

وتقام اليوم منافسات فرق الناشئة، حيث يجمع اللقاء الأول ناشئة واسط، وسبورت فور آول، بينما يلاقي ريتش تارجيت نظيره البركان على ان تحصل الفرق على راحة غدا.