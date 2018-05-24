«الخزنة» أول المتأهلين إلى المرحلة الثانية

العين (الاتحاد)

تأهل فريق الخزنة إلى المرحلة الثانية من بطولة النادي المصري الرمضانية لكرة القدم بمدينة العين، بعدما جمع العلامة الكاملة ليتصدر المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، وهو أول المتأهلين إلى الدور الثاني، ورافقه من هذه المجموعة فريق الجالية الأردنية الذي جمع 10 نقاط، بالإضافة إلى النادي المصري بالعين الذي تربع على صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط ،وأيضاً فريق مجموعة بن حم الذي يملك في رصيده 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى.

وفي إطار مباريات الجولة الخامسة التي أقيمت أمس الأول، حقق فريق الخزنة فوزه الرابع على التوالي، والذي جاء على حساب النادي المصري بأبوظبي وبثلاثية نظيفة سجلها عبدالصمد أياد وعبد الكريم ساس وإسماعيل الفارسي في الدقائق 21 و22 و24 من الشوط الثاني، وتغلب فريق مجموعة بن حم على منافسه المقام أيضاً بثلاثة أهداف دون رد جاءت جميعها في الحصة الثانية وسجلها عبد الله الشيبة ومحمد الكثيري، وفيصل النعيمي في الدقائق 18 و20 و26.

وفاز فريق أبطال العين على الفراعنة بهدفين نظيفين، سجلهما إسماعيل ألبيحوري في الدقاذق 3 وعبد الرحيم حسني 9، واكتسح فريق الهيلي منافسه كلية التقنية 8-صفر وسجل له كل من محمد صالح وفراس صالح وأحمد راشد هدفين في الدقائق 1 و13 و10 و11 و5 و21 وأضاف وليد محمد هدفاً 9 وعلي الكتبي هدفاً 20.

وأعتبر فريق النادي المصري بأبوظبي فائزاً بهدفين نظيفين على فريق ناهل، بعد انسحاب الأخير، إثر فقدانه فرصة المنافسة على الصعود إلى الدور الثاني.