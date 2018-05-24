نهائي جاليات النادي المصري الليلة

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، يقام في العاشرة مساء اليوم نهائي بطولة عام زايد لجاليات النادي المصري لكرة القدم بأبوظبي، وذلك بالصالة الرئيسية لنادي الجزيرة لصالح مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، بحضور وائل جاد سفير مصر لدى الدولة، ومحمد حافظ رئيس النادي المصري بأبوظبي، وعدد من نجوم الرياضة في مصر والإمارات والدول العربية.

شارك في البطولة 24 فريقاً، ويلتقي في المباراة النهائية فريق بن حمودة للسيارات مع فريق الصقور، كما ستقام مباراة استعراضية بين فريق الكابتن للمقاولات ويضم محسن الشحات وطارق السعيد، وحامد سعد، ومحمد ثروت فرج، سارة حسنين، أحمد صقر، علي إسماعيل، إيهاب توتو، زيزو حامد، والمدير الفني للفريق كابتن سيد زكريا، وفريق منتخب مصر الذي يضم طارق مصطفى، أحمد بلال، أحمد أبو مسلم، رضا شحاتة، أحمد استكوزا، مؤمن زكريا، إسلام نبيل، ويقوده المدير الفني كابتن بدر رجب.