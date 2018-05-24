«أوبر» توقف برنامجها للسيارات ذاتية القيادة



تاريخ النشر: الجمعة 25 مايو 2018 سان فرانسيسكو (رويترز) قالت شركة أوبر، إنها قررت إيقاف تشغيل برنامجها للسيارات ذاتية القيادة في ولاية أريزونا الأميركية، بعد مرور شهرين على حادث لإحدى سياراتها تسبب في مقتل امرأة. وقالت متحدثة باسم الشركة، إن أوبر تكنولوجيز لن توقف برنامجها بالكامل، لكن ستركز على تجارب محدودة في مدينة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا ومدينتين أخريين في كاليفورنيا. وقالت المتحدثة: «ملتزمون بتكنولوجيا (السيارات) ذاتية القيادة، ونتطلع للعودة إلى الشوارع العامة في المستقبل القريب»، ولا يزال الحادث قيد تحقيق من المجلس الوطني لسلامة النقل.