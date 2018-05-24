بوادر الاندماج تلوح في أفق البنوك الأميركية

ترجمة: حسونة الطيب
ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض المعدلات الضريبية وتيسير اللوائح، عوامل أطلقت العنان لقطاع المصارف الأميركي لتحقيق الأرباح، بعد أن قبع في هوة الركود خلال السنوات القليلة الماضية. وفي أعقاب انتعاش كبير وسط البنوك نجم عنه وصول عددها لنحو 5600، بدأت بوادر الاندماج تلوح في أفق القطاع المالي للبلاد.
وتراجع نشاط الصفقات في القطاع منذ الأزمة المالية العالمية، نتيجة للقوانين الصارمة المفروضة على المقرضين الذين تتجاوز أصولهم 50 مليار دولار، والتطبيق الصارم للقوانين التي تحظر تلك البنوك المتهمة بقضايا الامتثال، من عمليات التوسع.
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وشجع ذلك حاملي الأسهم، على المطالبة بطرق جديدة، لزيادة العائدات في مؤسسات مالية مثل، «ألي فاينانشيال» و«كوميركا» و«سيتي جروب»، و«مورجان ستانلي» وغيرها. وعمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ وصوله إلى سدة الحكم، على تخفيف العديد من اللوائح المالية.
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وتسعى البنوك الكبيرة، لرفع سقف هذه الرقابة إلى 500 مليار دولار، أو تبني طريقة أكثر مرونة للرقابة على البنوك الكبيرة، بيد أن نظيراتها الصغيرة تحارب من أجل إبقاء السقف عند 250 مليار دولار.
وفي حالة عودة النشاط لعقد الصفقات، ربما يبدي المستثمرون تعاطفاً أكثر مع البنوك التي سبقت غيرها بالبحث عن الشركاء المحتملين.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز