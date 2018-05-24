شركات أفريقية ناشئة ضيف شرف معرض تقنية فرنسي

باريس (أ ف ب)

تستقطب الشركات الناشئة الأفريقية، ضيف شرف معرض «فيفاتك» المقام في باريس حاليا، المستثمرين وتزدهر، حتى لو كانت المبالغ المستثمرة فيها أقل بكثير من المخصصة لنظيراتها الأوروبية والأميركية. ويضم معرض «فيفاتك» للتكنولوجيا في نسخته الثالثة 1800 شركة ناشئة ومجموعات كبيرة لرصد الأفكار الجيدة، مع التركيز على الشركات الأفريقية.

وأظهرت دراسة أجراها الصندوق الاستثماري «بارتك فنتشرز» أن الاستثمارات التي تمكنت الشركات الأفريقية الناشئة من جنيها ارتفعت بنسبة 53% سنة 2017 إلى 560 مليون دولار. وأحصت الدراسة 128 حملة تمويل في أفريقيا، في ارتفاع نسبته 66% مقارنة مع 2016.

ويقول جيل بابينيه خبير التحول المعلوماتي لدى المفوضية الأوروبية الذي يتابع تطور الشركات الناشئة الأفريقية «لا تزال الاستثمارات جدّ بعيدة عن مبلغ 20 مليار يورو الذي جمعته الشركات الناشئة الأوروبية سنة 2017، ولا يزال الطريق طويلاً لتشكيل بيئة مستدامة ومتينة». وأضاف أن «الأفكار تنبت في كل مكان» وفي مجالات عدة، من المالية إلى الطاقة، لتذلل هذه الشركات بعض عراقيل النموّ في القارة.

وتسارعت وتيرة نموّ الشركات بدافع من ازدهار الاتصالات الخليوية. وأظهرت دراسة أعدتها مجموعة «ديلويت» أنه يتوقع أن يملك 660 مليون أفريقي هاتفاً ذكياً بحلول 2020، أي أكثر من شخص واحد من كل اثنين يعيشان في أفريقيا، حتى لو كان النفاذ إلى الإنترنت محصوراً بـ500 مليون نموذج من هذه الأجهزة.