شركات أفريقية ناشئة ضيف شرف معرض تقنية فرنسي

باريس (أ ف ب)
تستقطب الشركات الناشئة الأفريقية، ضيف شرف معرض «فيفاتك» المقام في باريس حاليا، المستثمرين وتزدهر، حتى لو كانت المبالغ المستثمرة فيها أقل بكثير من المخصصة لنظيراتها الأوروبية والأميركية. ويضم معرض «فيفاتك» للتكنولوجيا في نسخته الثالثة 1800 شركة ناشئة ومجموعات كبيرة لرصد الأفكار الجيدة، مع التركيز على الشركات الأفريقية.
وأظهرت دراسة أجراها الصندوق الاستثماري «بارتك فنتشرز» أن الاستثمارات التي تمكنت الشركات الأفريقية الناشئة من جنيها ارتفعت بنسبة 53% سنة 2017 إلى 560 مليون دولار. وأحصت الدراسة 128 حملة تمويل في أفريقيا، في ارتفاع نسبته 66% مقارنة مع 2016.
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وتسارعت وتيرة نموّ الشركات بدافع من ازدهار الاتصالات الخليوية. وأظهرت دراسة أعدتها مجموعة «ديلويت» أنه يتوقع أن يملك 660 مليون أفريقي هاتفاً ذكياً بحلول 2020، أي أكثر من شخص واحد من كل اثنين يعيشان في أفريقيا، حتى لو كان النفاذ إلى الإنترنت محصوراً بـ500 مليون نموذج من هذه الأجهزة.
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