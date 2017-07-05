الأزهر يكرم أوائل «مشروع تحدي القراءة العربي»

أحمد شعبان (القاهرة)

نظم الأزهر الشريف، احتفالية كبرى لتكريم أوائل مسابقة «تحدي القراءة العربي»، والتي نظمها الأزهر الشريف بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وبرعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. أقيمت الاحتفالية بقاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، وحضر الحفل الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، ونجلاء الشامسي، الأمين العام لمشروع تحدي القراءة العربي.

وقال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، في كلمته إن الأزهر يسعى لوصول المشروع لجميع الجامعات المصرية، وأن جامعة الأزهر ستكون أولى الجامعات المصرية التي ينقل لها المشروع.

من جانبها، قالت نجلاء الشامسي، الأمين العام لمشروع تحدي القراءة العربي، إن مناقشة أهداف المشروع مع قيادات الأزهر الشريف، طوّرت كثيرًا من أهدافه، وقد حقّق المشروع أهدافه بمشاركة 10 ملايين طالب.