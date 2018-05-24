4.8 مليار درهم قيمة تداول العقارات في دبي خلال أسبوع

دبي (الاتحاد)
حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 4.8 مليار درهم كان أبرزها رهون بقيمة قدرها 3 مليارات درهم من خلال 300 إجراء.
وشهدت الدائرة خلال الأسبوع تسجيل 623 مبايعة بقيمة 1.8 مليار درهم منها 63 مبايعة للأراضي بقيمة 1.2 مليار درهم و 560 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 600 مليون درهم.
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وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم، وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 350 مليون درهم وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات.