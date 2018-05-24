«غرفة دبي» تعزز ممارسات الأعمال المستدامة بالقطاع الخاص

دبي (الاتحاد)

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي‏‭ ‬مؤخراً ‬في ‬مقرها ‬النسخة ‬الخامسة ‬من ‬منتدى ‬سلسلة ‬الإمداد ‬والتوزيع ‬المستدامة ‬في ‬دبي، لتسليط ‬الضوء ‬على ‬أفضل ‬الممارسات ‬العالمية ‬المعتمدة ‬لخفض ‬التأثير ‬البيئي ‬للشركات ‬والمؤسسات ‬في ‬الإمارة. ونظم المنتدى فريق عمل سلسلة الإمداد والتوزيع التابع لشبكة غرفة دبي للاستدامة، حيث وفر منصة مثالية لمختلف الجهات المرتبطة بسلسلة الإمداد والتوزيع لتبادل الخبرات والمعارف، والانخراط في حوار بناء حول الارتقاء بالقطاع وممارساته المستدامة.

وعرض ممثلون عن شركتي بيبسيكو ونستله نماذج عن مبادرات قاموا بتطبيقها وساهمت بتحسين كفاءة عملياتهم اللوجستية، في حين سلط عرض تعريفي لوزارة التغير المناخي والبيئة في الدولة الضوء على الفرص والتحديات المتعلقة بالتغير المناخي في دولة الإمارات. وشارك الحضور بعد ذلك في نقاشات مفتوحة لتحديد التحديات الرئيسة للاستدامة وإيجاد الحلول المقترحة لها.

وأكد الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي أن المنتدى يدعم جهود غرفة دبي الحثيثة لتعزيز التعاون في مجال الاستدامة، وخلق ثقافة مسؤولة تعتمدها الشركات في بيئة الأعمال، معتبراً أن المنتدى وفر توصيات قيمة سيتم البناء عليها من قبل فريق عمل سلسلة الإمداد والتوزيع التابع لشبكة الاستدامة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال ممارسات الأعمال المستدامة.

وأضاف رتاب أن شبكة غرفة دبي للاستدامة تضطلع بدور رئيس في تنظيم الندوات وورش العمل والمنتديات التي تستهدف مساعدة الشركات على دمج ممارسات الأعمال المستدامة في استراتيجياتها وعملياتها التشغيلية، معتبراً أن هذه الجهود تندمج مع أهداف الاستدامة لخطة دبي 2021.

وتمثل شبكة غرفة دبي للاستدامة منصةً أساسيةً لمجتمع الأعمال لتبادل المعلومات والخبرات حول أفضل الممارسات في تطبيق المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وهي بمثابة نادٍ يجمع جميع الشركات المهتمة بمجال الممارسات الاجتماعية المسؤولة والمستدامة.

وتأسس مركز أخلاقيات الأعمال في غرفة تجارة وصناعة دبي في عام 2004، وبرز كأهم مركز يساهم في الترويج لأهمية مسؤولية المؤسسات تجاه المجتمع في دولة الإمارات.

ويضم المركز عدداً من الخبراء يساعدون الشركات في دبي على تطبيق الممارسات المسؤولة التي تعزز أداء الشركات وقدرتها التنافسية. ويوفر المركز البحوث والتدريب والتقييم إضافة إلى تنظيم بعض الفعاليات الهامة وتوفير الخدمات الاستشارية التي تعنى بتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.