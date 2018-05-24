«إيرباص» تدشن خطوط إنتاج «ACJ320neo»

دبي (الاتحاد)

بدأت شركة إيرباص لطائرات رجال الأعمال، إنتاج أول طائرة من طراز ACJ320neo، حيث يتم حالياً تطوير العناصر المختلفة في شتى أنحاء أوروبا، فيما ستبدأ عملية التجميع النهائية في يونيو، ليتبع ذلك تسليم أول وأحدث الطائرات إلى شركة «أكروبوليس» للطيران بالمملكة المتحدة خلال الربع الأخير من العام، في حين سيتم تسليم الطائرة الثانية من طراز ACJ320neo بنهاية العام. وسيتم تسليم أول طائرة من طراز ACJ319neo لشركة «K5» للطيران خلال الربع الثاني من 2019. وتقدر الطلبيات لعائلة ACJ320neo بـ 9 طائرات تشمل 3 طائرات من طراز ACJ319neo و6 طائرات من طراز ACJ320neo.

وقال بينوا دوفورج، رئيس شركة إيرباص لطائرات رجال الأعمال «ستساعد المحركات الجديدة والجنيحات من نوع Sharklets عائلة طائرات ACJ320neo على ربط العالم من دون توقف في مقصورة كبيرة ومريحة ملائمة لجميع مشغلين طائرات رجال الأعمال. ويمكن لطائرة ACJ319neo أن تحلق بثمانية ركاب لمسافة 6750 ميلاً بحرياً (12.500 كم) أو ما يصل إلى 15 ساعة طيران، بينما يمكن لطائرة ACJ320neo أن تنقل 25 راكباً لمسافة 6000 ميل بحري (11,100 كم) أو ما يصل إلى 13 ساعة طيران. وتمتاز عائلة ACJ320neo بتصميم داخلي أعرض وأطول من أي طائرة رجال أعمال متوفرة في السوق، حيث تتميز عائلة طائرات رجال الأعمال الجديدة بمقصورات أكبر مع توفير معدلات الراحة والحرية والمساحات لا يمكن مقارنتها بطائرة من نفس الحجم وبالتكلفة التشغيلية ذاتها، كل ذلك مع تقديم الحداثة والمزايا التي يتطلع إليها العملاء حالياً.

كما تقدم شركة إيرباص لطائرات رجال الأعمال للعملاء الراغبين في تعزيز السعة إضافة إلى القدرة على الطيران لمختلف أنحاء العالم من دون توقف، عائلة طائرات كبار الشخصيات عريضة الهيكل، والتي تضم عائلات ACJ330neo وACJ350 XWB الجديدة.

وبوجود أكثر من 190 طائرة إيرباص لرجال الأعمال في الخدمة في جميع أنحاء العالم، تغطي طائرات إيرباص لرجال الأعمال كل القارات، بما في ذلك القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا)، ما يظهر قدراتها المتنوعة في التشغيل في كل الأجواء الجوية حول العالم.