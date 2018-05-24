الاعتذارات.. فرص ذهبية لنجوم آخرين

محمد قناوي (القاهرة)

يطل نجوم على شاشة رمضان هذا العام بأدوار لم يكونوا المرشحين الأوائل للقيام بها، بل حلوا بدلاء بعد اعتذار المرشحين الأصليين، إما بسبب الاختلاف على الأجر مع الشركات المنتجة، أو بسبب عدم إعجابهم بالأدوار التي أسندت إليهم، أو بسبب ارتباطهم بأعمال أخرى. وبعيداً عن الأسباب فإن الاعتذارات قدمت فرصاً ذهبية لفنانين لم يكونوا ليحظوا بالدور لولاها.

وشهد مسلسل «عوالم خفية» للنجم عادل إمام أكبر نسبة اعتذارات عن أداء شخصية واحدة، وهي دور النجمة السينمائية التي دور حولها أغلب أحداث المسلسل، حيث تم في البداية ترشيح النجمة ليلى علوي، ولكنها اعتذرت وقالت لـ«الاتحاد»، إنها رفضتها «لأنها لم تجذبها، ولاسيما وأن سيناريو المسلسل لم يكن مكتملاً»، نافية ما تردد عن الاختلاف مع الشركة المنتجة حول أجرها. ثم ‬تم ‬ترشيح ‬الفنانة ‬داليا ‬البحيري، التي ‬اعتذرت ‬أيضا، بعد ‬أن ‬قرأت ‬السيناريو، ‬وتردد ‬أن ‬الاختلاف ‬على ‬الأجر ‬هو ‬السبب، ‬ولكن ‬داليا أنكرت ذلك، وأكدت أن كل ما يتم تداوله من أسباب عن اعتذارها ليس صحيحاً، رافضة توضيحها، ومتمنية للعمل النجاح. ‬

وبعد ذلك ‬اتفقت ‬الشركة ‬المنتجة ‬مع ‬رانيا ‬فريد ‬شوقي ‬على القيام ‬بالدور الذي ‬يتطلب ‬مواصفات ‬خاصة، ‬ورانيا ‬إلى المسلسل؛ ‬عازية اعتذار ‬نجمات ‬عن ال‬دور إلى طبيعته، فهو ‬لفنانة تقتل ‬‬لتتصاعد ‬الأحداث. وأشارت إلى أن الدور ‬صغير، ‬ويمر ‬بأحداث ‬محزنة إلا أنه محوري، فهو وراء اكتشاف ‬‬شبكة ‬فساد ‬كبيرة. ‬وأكدت ‬رانيا ‬أن ‬اعتذار فنانات ‬عن عدم ‬المشاركة ‬في ‬بطولة ‬المسلسل «‬لا ‬يشغلها». وقالت «من ‬الطبيعي ‬أن ‬تعتذر ‬فنانة ‬عن ‬عمل ‬وتوافق ‬على ‬‬آخر، ‬وأنا ‬لا ‬أفكر ‬في ‬هذه ‬الأمور، ‬وقد ‬وافقت ‬على ‬المسلسل ‬لإعجابي ‬بالدور ‬ولرغبتي ‬في ‬العمل ‬مع ‬النجم ‬عادل ‬إمام».

أما الدور الثاني في «عوالم خفية»، الذي اعتُذر عنه، فكان ابنة عادل إمام، فقد اعتذرت عنه التونسية عائشة بن أحمد، لتحل محلها الفنانة بشرى. إلى ذلك، قالت بن أحمد «التمثيل أمام فنان كبير، مثل عادل إمام فرصة ثمينة، لكنني اضطررت للاعتذار، لأن مخرج العمل ومنتجه رامي إمام، اشترط أن أتفرغ للمسلسل تماماً، وألا أرتبط بتصوير أي عمل آخر، فيما كنت قد وقّعت سابقا عقداً مع«العدل جروب» للمشاركة في «نسر الصعيد» ما حتم الاعتذار عن العمل».