9.1 % تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كوريا الجنوبية

سيؤول (د ب أ)

أظهر تقرير اقتصادي نشر أمس، تراجع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كوريا الجنوبية في النصف الأول من العام الحالي على خلفية حالة الغموض التي مازالت تحيط بالاقتصاد العالمي بسبب رفع سعر معدل الفائدة في الولايات المتحدة ، والسياسات الحمائية التجارية، والتفاوض حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تم التعهد بضخها في كوريا الجنوبية بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 9.6 مليار دولار بتراجع نسبته 9.1% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وتراجعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تم ضخها فعلاً في كوريا الجنوبية، بنسبة 4.4% إلى 96.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقالت الوزارة، إن الدول الآسيوية مثل الصين واليابان تشهد انكماشاً كبيراً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلا أن الاتجاه التصاعدي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في كوريا الجنوبية يستمر على المدى البعيد.

وقالت الوزارة إنه من الصعب التنبؤ بالاستثمارات الأجنبية المباشرة في النصف الثاني من هذا العام، إلا أنه من أجل تحقيق الاستثمار المستهدف وهو 20 مليار دولار، يجب بذل الجهد لجذب المزيد من الاستثمارات.