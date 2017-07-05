«الإمارات للدراسات المصرفية» يصمم برنامجاً خاصاً للشهادة في التأمين المصرفي

أبوظبي(الاتحاد)
صمم معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية برنامجاً خاصاً للشهادة في التأمين المصرفي، المتخصص بدراسة الشراكة بين البنوك وشركات التأمين، وقد نظم المعهد بمقره بأبوظبي حفل تخريج الدفعة الأولى من منتسبي البرنامج بالتعاون مع بنك الاتحاد الوطني يوم أمس، وذلك بحسب صالح عمر عبدالله مدير المعهد.
وقال عبدالله، إن المعهد قام بتصميم برنامج خاص للشهادة في التأمين المصرفي المعروف أيضاً باسم نموذج التأمين المصرفي (BIM)، وهو برنامج يدرس طبيعة الشراكة أو العلاقة بين البنك وشركة التأمين أو منظمة واحدة متكاملة، حيث تستخدم شركة التأمين قناة مبيعات البنك لبيع منتجات التأمين.
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وأوضح أن البرنامج يغطي العناصر الرئيسة لقطاع الخدمات المالية والتأمين فيما يتعلق بقطاع التأمين المصرفي، ونماذجه ومنتجاته، والادخار والمنتجات الاستثمارية ومنتجات التخطيط للتقاعد، وفهم العميل وكيفية تحديد احتياجاته، وما يشكل ممارسة جيدة للعميل، والاعتبارات الأخلاقية للمستشار المالي.
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والجدير بالذكر أن هذه البرامج يتماشى مع أهداف الحكومة الرامية إلى تعزيز القدرات والمؤهلات المهنية لدى المواطنين الإماراتيين لرفع نسبة إنتاجية العمل بقطاع التأمين،علماً بأنه في سبتمبر 2011 أصدرت هيئة التأمين مشروع قرار يحدد التعليمات المتعلقة بتسويق وثائق التأمين من خلال البنوك، والتي تنطبق على جميع شركات التأمين «التقليدية والتكافلية» والبنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.