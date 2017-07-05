مبادرات لاستشراف مستقبل الإحصاء في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تبنى مجلس استشراف مستقبل الإحصاء في أبوظبي مبادرات مستقبلية، تشمل تطوير السجلات الإدارية وحوكمة بيانات القطاع الخاص لضمان جودتها واستخدمها بما يتوافق مع المعايير والمنهجيات الإحصائية المعتمدة، وإعداد الآليات اللازمة لإدارة وحوكمة البيانات الضخمة والمفتوحة، إضافة للاستثمار في بناء واستقطاب وتدريب الكفاءات والقدرات المواكبة للتطور، وتحفيز الإبداع والابتكار في إنتاج الإحصاءات الرسمية، وبناء أو استحداث أو تطوير التشريعات الناظمة للعمل الإحصائي بما يواكب التطور المتوقع، إضافة لتحديد أهم القطاعات المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، وإعداد خطط لاستحداث آليات البحث والتحليل للمنتج الإحصائي، وزيادة معدلات التوطين في مجال العمل الإحصائي.

جاء ذلك في بيان صحفي أمس، بمناسبة اجتماع مجلس استشراف مستقبل الإحصاء في أبوظبي الأول لعام 2017 برئاسة بطي أحمد محمد القبيسي رئيس المجلس، وعدد من مسؤولي وممثلي هيئة الإمارات للهوية، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة الصحة، وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، ومجلس أبوظبي للتعليم، ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وغرفة أبوظبي.

واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات ذات الصلة منها، دور المجلس وأهدافه ومهامه واختصاصاته والنتائج المتوقعة خلال المرحلة المقبلة، إضافة للنتائج السابقة لورشة عمل لقاء الشركاء والسيناريوهات المتوقعة للعمل الإحصائي حتى عام 2040.

وقال بطي أحمد محمد القبيسي رئيس اللجنة، إن مبادرة إنشاء المجلس التي أطلقها مركز الإحصاء - أبوظبي «بناء على مخرجات ورشة عمل استشراف مستقبل الإحصاء في الإمارة وجلسات العصف الذهني المنعقدة في مايو الماضي، تهدف إلى رسم صورة مستقبل العمل الإحصائي، ووضع الخطوات الاستباقية لأهم التداعيات والمحركات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لصناعة المستقبل المستدام لإمارة أبوظبي، والتنسيق في كل المجالات المتعلقة بالشأن الإحصائي؛ بهدف توفير أفضل سبل التعاون بين مستخدمي ومزودي البيانات الإحصائية، حسب قطاع عمل كل جهة.

وأكد أهمية ودور المجلس خلال المرحلة المقبلة نحو وضع معالم الطريق للإحصاء في الإمارة لمسافات بعيدة مقبلة، بناء على الوقائع والمعطيات العلمية الثابتة، تفادياً لما هو غير متوقع مستقبلاً، في ظل الاهتمام الكبير الذي أولته القيادة الرشيدة مؤخراً لاستطلاع المستقبل بأبعاده المختلفة، وتزايد اهتمام العالم بالدراسات‏‭ ‬المستقبلية.

وقال:طموحات «مركز الإحصاء – أبوظبي» في الارتقاء بالعمل الإحصائي في إمارة أبوظبي لا حدود لها مستقبلاً، وإن رؤيته بأن يتميز في كل المجالات الإحصائية، وسوف يواصل جهوده بكل تفانٍ لبناء نظام إحصائي أكثر تطوراً، ويوظِّف جلَّ طاقته في سبيل أن يكون الرائد إقليمياً، وأن يسخر كل إمكانياته ليتبوأ موقعاً متقدماً ضمن أفضل المراكز الإحصائية على مستوى العالم، بفضل التوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة ودعم وتعاون الجهات الحكومية بالإمارة.