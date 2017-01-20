القوات العراقية تطارد «داعش» في آخر جيوبه شرق الموصل

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

قالت مصادر أمنية، إن القوات العراقية تمكنت أمس، من استعادة عدة أحياء ومبان حكومية في مدينة تلكيف شمال الموصل بمحافظة نينوى من سيطرة تنظيم «داعش»، وبدأت عملية تمشيط ومطاردة باقي عناصر التنظيم في آخر جيوبهم بالموصل.

وأكدت المصادر أن القوات العراقية المسنودة بغطاء جوي من طائرات التحالف الدولي وسلاح الجو العراقي استعادت أحياء آشور والمعلمين والعسكري، ومباني القائمقامية والمحكمة والمجلس البلدي، وهي تتقدم بشكل وصفته «بالجيد»، مقابل مقاومة ضعيفة من قبل مسلحي التنظيم. وقالت المصادر إن القوات العراقية سيطرت على أجزاء واسعة من مدينة تلكيف وتقوم حاليا بتمشيط الأحياء التي تمت استعادتها وملاحقة مقاتلي «داعش».

وكانت القوات العراقية بدأت صباح أمس، التحرك من المحور الشمالي للموصل باتجاه تلكيف، حيث اقتحمت القضاء، وخاضت معارك مع «داعش». وذكرت المصادر الأمنية أن الفرق التاسعة و16 و15 وفوج من حرس نينوى، تشارك في الهجوم على تلكيف لاستعادتها من سيطرة التنظيم.

وتحاصر القوات العراقية قضاء تلكيف منذ ثلاثة أشهر، في محاولة لإضعاف واستنزاف قدرات «داعش» في تلك الفترة، ولا يوجد في المدينة أي من سكانها منذ سيطرة التنظيم عليها منذ أكثر من عامين ونصف العام، وهاجمت القوات العراقية تلكيف في أكتوبر 2016، لكنها أوقفت الهجوم.