منتدى حوكمة الشركات يسلِّط الضوء على أهمية مجالس الإدارة المستقلة

دبي (الاتحاد)

أكد مختصون وخبراء في مجال حوكمة الشركات بالمنطقة خلال مشاركتهم في منتدى حوكمة الشركات الذي نظمه معهد حوكمة مؤخراً، في مركز دبي المالي العالمي، أن حوكمة الشركات الجيدة والفعالة تعد عنصراً حيوياً في دعم الإدارة ومجالس الإدارة ومساعدتها على تجاوز الأحوال التي يسودها الغموض والتقلبات، وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد للمساهمين وأصحاب المصلحة.

وعمل المنتدى على إبراز أهمية مجلس الإدارة المستقل، باعتباره معياراً للحكم على أداء الكيان المؤسسي ومساهمته في الاقتصاد الوطني، ومن ثم فقد أسهم في تسهيل المناقشات حول استقلالية مجالس الإدارة في المنطقة، والقيمة التي يسهم أعضاء مجالس الإدارة المستقلون في إيجادها، وكذلك كيفية مواجهة التحديات الإقليمية.

الجلسة الافتتاحية ابتدأ المنتدى بالكلمة الافتتاحية التي ألقاها الدكتور أشرف جمال الدين، الرئيس التنفيذي لحوكمة، ومهد خلالها للمناقشة حول تعزيز حوكمة الشركات من خلال مجالس الإدارة المستقلة، وركز على المجالات الرئيسية التي تلعب فيها مجالس الإدارة دوراً مهماً، مثل المساءلة، واستشراف المستقبل، والاستراتيجية، والإشراف.

وقال: «يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً عن المساهمين فيما يتعلق بالإدارة السليمة للشركة، وهو يجتمع بشكل منتظم لتحديد الاتجاه العام واستراتيجية المؤسسة، ومراجعة الأداء العملي والتشغيلي والمالي، وتقديم المشورة حول تعيينات الإدارة. وتخضع القرارات التشغيلية والاستثمارية كافة لاعتمادها من مجلس الإدارة. وعليه، من المهم أن يكون المجلس مستقلاً».