الحكومة اليمنية تؤكد بذل جهود كبيرة لتوفير الخدمات كافة

عدن (وكالات)

أشار رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، إلى أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير الخدمات كافة، مؤكداً حرصها على دفع رواتب موظفي الدولة في كل المؤسسات والمرافق في جميع المحافظات رغم تعنت الانقلابين في تسليم كشوفات رواتب الموظفين في المحافظات التي يسيطرون عليها.

وقال بن دغر خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء أمس في عدن، «من منطلق واجبنا الوطني ومسؤولياتنا تجاه كل الشعب اليمني سنعمل على إيصال رواتب الموظفين للتخفيف من معاناتهم التي فرضتها مليشيا الحوثي وصالح في حربها العبثية على شعبنا»، مؤكداً أن الإرادة الوطنية في سبيل استعادة الدولة وتنفيذ المشروع الوطني في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتأسيس الدولة الاتحادية سوف تنتصر لا محالة. وأشادت الحكومة، بالتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وفي سياق آخر، أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور، أن صحيفة 14 أكتوبر مثلت «تاريخ وذكريات وطن وخاضت معتركه وعاشت ووثقت مراحله ومنعطفاته لحظة بلحظة بحلوها ومرها معا»، مشيراً إلى أن حرية الرأي مثلت منهجاً للإعلام المتزن الصادق البناء الذي يحافظ على هويته وديمومته وبقائه فضلاً عن كسب ود القارئ والمتابع معا.

وقال هادي في مقال له بمناسبة الذكرى الـ 49 لتأسيس صحيفة 14 أكتوبر، «إن الرابع عشر من أكتوبر مثل يوماً فاصلاً في حياة وطننا وشعبنا كتتويج لنضالاته العادلة وتضحياته التي قدمها في سبيل الحرية والانعتاق من براثن الاستعمار الأجنبي».