الكبار على خطى الانتصار

لندن (أ ف ب)

جمع الانتصار اللاعبين الكبار في اليوم الأول لبطولة ويمبلدون للتنس، ثالث البطولات الأربع الكبرى، وبدأ البريطاني أندي موراي المصنف أول حملة الدفاع عن لقبه بقوة، فيما حقق الإسباني رافايل نادال الرابع فوزه الـ850، وتغلب موراي على الكازاخستاني ألكسندر بابليك 6-1 و6-4 و6-2، ونادال على الأسترالي جون ميلمان 6-1 و6-3 و6-2.

وتراجع مستوى موراي (30 عاماً)، المتوج بثلاثة ألقاب كبيرة في ويمبلدون عامي 2013 و2016 وفلاشينج ميدوز الأميركية 2012، بشكل لافت منذ بداية الموسم الحالي، وفقد لقبه في دورة كوينز الإنجليزية الأسبوع الماضي بخسارته بشكل مفاجئ في الدور الأول أمام الأسترالي جوردان طومسون المصنف 90 عالمياً.

وانسحب موراي الأسبوع الماضي بسبب إصابة في فخذه من مباراتين استعراضيتين استعداداً لويمبلدون.

ويأمل موراي أن يصبح أول بريطاني يحرز لقبين متتاليين في البطولة منذ أن فعل ذلك فريد بيري حين توج بثلاثة ألقاب متتالية بين 1934 و1936، وقال البريطاني: «تعاملت مع الأمور بشكل جيد في مباراتي الأولى. أتحرك جيداً وكنت بحال جيدة في الملعب».