8 فرق في مبادرة الروح الإيجابية للسلة

دبي (الاتحاد)
تنطلق بعد غد بطولة كرة السلة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «الروح الإيجابية»، في حديقة مردف أب تاون والتي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وعدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في إمارة دبي وتقام في إطار «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية» لتحفيز مختلف فئات المجتمع في دبي على ممارسة الرياضة والنشاط البدني باعتبارها أداة مهمة للسعادة والطاقة الإيجابية.
وتهدف مبادرة «الروح الإيجابية» إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع واحترام الآخرين وتقبلهم مع نبذ كل أشكال التطرف والكراهية والعنف والعصبية والتمييز، إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية والاستفادة من الرياضة كأداة اجتماعية فعالة لاستغلال أوقات الفراغ بما يعود بالنفع على كل أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وأعمارهم.
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كانت المرحلة الأولى من المبادرة قد انطلقت في منطقة مردف 29 مايو الماضي، حيث تم تنظيم بطولة خماسيات كرة القدم وبطولة ثلاثيات كرة السلة في حديقة أب تاون وحديقة مردف وحظيت الفعاليتان بحضور جماهيري كبير، حيث حرص الجمهور على الحضور ومتابعة المنافسات، والوجود للاستمتاع بالأنشطة الرياضية والمبادرات التوعوية التي تقيمها الدوائر والمؤسسات المشاركة، كما استمرت شرطة دبي في تنظيم تدريبات للصغار في الفنون القتالية، والتي شهدت مشاركة عدد كبير من الأطفال والناشئين، وتستمر الفعاليات في منطقة مردف حتى 25 أغسطس المقبل.
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ويشارك في تنظيم ودعم فعاليات مبادرة الروح الإيجابية كل من شرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي، وخدمة الأمين، وبلدية دبي، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، مؤسسة دبي للإعلام، اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، دبي العقارية، الاتحاد العقارية، آب تاون مردف، شبكة الإذاعة العربية، وجمعية توعية ورعاية الأحداث.
وتقدم كل الجهات الداعمة للمبادرة خدمات متنوعة إلى المستفيدين خلال فعاليات المبادرة التي يتم تنفيذها على أربع مراحل مختلفة وتمتد لعام كامل، وتتضمن تنظيم منافسات رياضية في مناطق مختلفة بدبي طوال فترة شهور الصيف، هي مردف والبرشاء ومحيصنة 2 والقوز الصناعية، وتم تخصيص فعاليات في كل منطقة لمدة 3 أشهر في كرة القدم والكرة الطائرة والكريكت وكرة السلة ورياضات أصحاب الهمم بالإضافة إلى حملات توعوية وتثقيفية لمختلف فئات المجتمع.