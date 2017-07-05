8 فرق في مبادرة الروح الإيجابية للسلة

دبي (الاتحاد)

تنطلق بعد غد بطولة كرة السلة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «الروح الإيجابية»، في حديقة مردف أب تاون والتي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وعدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في إمارة دبي وتقام في إطار «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية» لتحفيز مختلف فئات المجتمع في دبي على ممارسة الرياضة والنشاط البدني باعتبارها أداة مهمة للسعادة والطاقة الإيجابية.

وتهدف مبادرة «الروح الإيجابية» إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع واحترام الآخرين وتقبلهم مع نبذ كل أشكال التطرف والكراهية والعنف والعصبية والتمييز، إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية والاستفادة من الرياضة كأداة اجتماعية فعالة لاستغلال أوقات الفراغ بما يعود بالنفع على كل أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وأعمارهم.

ويشارك في بطولة كرة السلة ثمانية فرق تم تقسيمها إلى مجموعتين، يتأهل الفريقان الفائزان بالمركزين الأول والثاني منها إلى نصف النهائي، حيث يلتقي متصدر كل مجموعة مع صاحب المركز الثاني من المجموعة الأخرى، ومن ثم يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، وتتضمن قائمة الفرق المشاركة كلاً من فريق إيه كيه، فريق جاد، فريق جيانتس، فريق بوول براذرز، فريق عجمان بوولرز، فريق بيج تيم، فريق بلوك شوت، وفريق بايريتس.

كانت المرحلة الأولى من المبادرة قد انطلقت في منطقة مردف 29 مايو الماضي، حيث تم تنظيم بطولة خماسيات كرة القدم وبطولة ثلاثيات كرة السلة في حديقة أب تاون وحديقة مردف وحظيت الفعاليتان بحضور جماهيري كبير، حيث حرص الجمهور على الحضور ومتابعة المنافسات، والوجود للاستمتاع بالأنشطة الرياضية والمبادرات التوعوية التي تقيمها الدوائر والمؤسسات المشاركة، كما استمرت شرطة دبي في تنظيم تدريبات للصغار في الفنون القتالية، والتي شهدت مشاركة عدد كبير من الأطفال والناشئين، وتستمر الفعاليات في منطقة مردف حتى 25 أغسطس المقبل.

وتبدأ المرحلة الثانية في منطقة المحيصنة الثانية، والتي ستقام خلال الفترة من الأول من سبتمبر وحتى نهاية نوفمبر، فيما تقام المرحلة الثالثة من المبادرة في منطقة البرشاء الأولى وتنطلق بداية ديسمبر وتستمر حتى 28 فبراير 2018، وتبدأ بعدها المرحلة الرابعة والأخيرة من المبادرة في منطقة القوز الصناعية الأولى وتنطلق مطلع مارس 2018 وتختتم في نهاية مايو 2018.

ويشارك في تنظيم ودعم فعاليات مبادرة الروح الإيجابية كل من شرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي، وخدمة الأمين، وبلدية دبي، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، مؤسسة دبي للإعلام، اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، دبي العقارية، الاتحاد العقارية، آب تاون مردف، شبكة الإذاعة العربية، وجمعية توعية ورعاية الأحداث.

وتقدم كل الجهات الداعمة للمبادرة خدمات متنوعة إلى المستفيدين خلال فعاليات المبادرة التي يتم تنفيذها على أربع مراحل مختلفة وتمتد لعام كامل، وتتضمن تنظيم منافسات رياضية في مناطق مختلفة بدبي طوال فترة شهور الصيف، هي مردف والبرشاء ومحيصنة 2 والقوز الصناعية، وتم تخصيص فعاليات في كل منطقة لمدة 3 أشهر في كرة القدم والكرة الطائرة والكريكت وكرة السلة ورياضات أصحاب الهمم بالإضافة إلى حملات توعوية وتثقيفية لمختلف فئات المجتمع.